Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200609/1572712299.html
Рябков рассказал о контактах с США по Венесуэле
2020-06-09T20:13
попытка госпереворота в венесуэле
россия
хуан гуаидо
николас мадуро
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
венесуэла
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_0:223:3072:1951_1200x0_80_0_0_f604c4835fde665122206b387629844a.jpg
https://ria.ru/20200605/1572496371.html
россия
венесуэла
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572712299.html?chat_room_id=1572712299
Новости
ru-RU
320
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_0:223:3072:1951_1200x0_80_0_0_f604c4835fde665122206b387629844a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_113:0:2844:2048_1200x0_80_0_0_25a99f3871ace84352a736b8cb1fa39d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_454:0:2502:2048_1200x0_80_0_0_c8753fac91359b4089663d3f3e6be8ce.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хуан гуаидо, николас мадуро, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, венесуэла, сша, в мире

Рябков рассказал о контактах с США по Венесуэле

20:13 09.06.2020
320
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия и США, несмотря на разногласия, сохраняют контакты по Венесуэле, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Тема Венесуэлы остается очень спорной - как в наших двусторонних отношениях с США, так и в более широком смысле - в международном сообществе существует очень много разногласий о том, что делать. Мы не думаем, что у нас есть точки соприкосновения с США по этому вопросу, хотя мы сохраняем двусторонние контакты, и мы также время от времени работаем в многосторонних форматах по этой теме " , - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
5 июня, 07:15
Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
001022
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеРоссияХуан ГуаидоНиколас МадуроМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: Россия никогда не примет аргумент США о смене власти в Венесуэле
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Рябков заявил об отсутствии позитивной повестки в отношениях России и США
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
Путин прерывал встречу с Василием Голубевым для международного разговора
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков оценил возможность соглашения с США по стратегической стабильности
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД: Россия попытается объяснить США важность сохранения диалога
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
В МИД заявили о готовности вести диалог с США по Сирии
Ледокол береговой охраны США Polar Star
Трамп поручил изучить возможность аренды ледоколов у партнеров
Министры иностранных дел Греции Никос Дендиас и Италии Луиджи Ди Майо подписали соглашения по разграничению морских зон
Греция и Италия подписали соглашение о разграничении морских зон
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
В МИД оценили работу военных каналов диалога с США по Сирии
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
В ДНР заявили, что Киев затягивает согласование новых участков отвода сил
Бухарест, Румыния
Румыния может признать Россию враждебным государством
Ледокол береговой охраны США Polar Star
США захотели построить ледокольный флот
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Рябков рассказал о диалоге с Китаем по стратегической стабильности
Гиперзвуковая крылатая ракета
В США гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:02Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев
04:59В Южной Корее за сутки зафиксировали 50 случаев COVID-19
04:52Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
Лента новостейМолния