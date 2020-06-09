Рябков рассказал о контактах с США по Венесуэле

"Тема Венесуэлы остается очень спорной - как в наших двусторонних отношениях с США, так и в более широком смысле - в международном сообществе существует очень много разногласий о том, что делать. Мы не думаем, что у нас есть точки соприкосновения с США по этому вопросу, хотя мы сохраняем двусторонние контакты, и мы также время от времени работаем в многосторонних форматах по этой теме " , - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.