Рябков рассказал о контактах с США по Венесуэле

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия и США, несмотря на разногласия, сохраняют контакты по Венесуэле, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Тема Венесуэлы остается очень спорной - как в наших двусторонних отношениях с США, так и в более широком смысле - в международном сообществе существует очень много разногласий о том, что делать. Мы не думаем, что у нас есть точки соприкосновения с США по этому вопросу, хотя мы сохраняем двусторонние контакты, и мы также время от времени работаем в многосторонних форматах по этой теме " , - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.