Румыния может признать Россию враждебным государством

"Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией , проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции), создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря", — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента Румынии.