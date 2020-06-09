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Румыния может признать Россию враждебным государством
2020-06-10T01:06
россия
клаус йоханнис
черное море
нато
румыния
в мире
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Интересно, осталась в Европе хоть одна страна, которую вы, "патриоты" ещё не поненавидели и в которую не поплевпли через забор?!)))
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"патриоты" сегодня Румынию ненавидят, да?! 🤣
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россия
черное море
румыния
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россия, клаус йоханнис, черное море, нато, румыния, в мире

Румыния может признать Россию враждебным государством

19:00 09.06.2020 (обновлено: 01:06 10.06.2020)
83215
© РИА Новости / Виталий СавельевБухарест, Румыния
Бухарест, Румыния
© РИА Новости / Виталий Савельев
Бухарест, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы.
Высший совет обороны, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, уже одобрил документ. Проект вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента.
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"Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции), создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря", — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента Румынии.

Там отмечается, что такая ситуация может негативно отразиться на безопасности страны.
В свою очередь, президент Йоханнис в своей оценке документа указывает, что стратегия нацбезопасности предлагает сделать упор на "комплексное управление рисками и угрозами".
"Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы", — говорится в оценке проекта, которую также опубликовали на сайте администрации.
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Обсудить 269
РоссияКлаус ЙоханнисЧерное мореНАТОРумынияВ мире
Популярные комментарии
Интересно, осталась в Европе хоть одна страна, которую вы, "патриоты" ещё не поненавидели и в которую не поплевпли через забор?!)))
9 июня, 21:52
В Владимир Романович
521300448
"патриоты" сегодня Румынию ненавидят, да?! 🤣
9 июня, 21:09
В Владимир Романович
393810351
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