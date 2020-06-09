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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
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Тюменская область к 2023 году завершит программу расселения ветхого жилья
2020-06-09T18:39
тюменская область
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Тюменская область к 2023 году завершит программу расселения ветхого жилья

18:39 09.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнос ветхого жилого дома
Снос ветхого жилого дома
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЮМЕНЬ, 9 июн - РИА Новости. Программа расселения аварийного жилья будет реализована в Тюменской области ускоренными темпами – до конца 2023 года вместо ранее обозначенного 2025 года; соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.
В срок до 31 декабря 2023 года предусмотрено расселить в области все многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, отмечается в сообщении  департамента общественных связей области.
Всего по программе подлежат расселению 378 домов общей площадью 147,51 тысячи квадратных метров. Новое жилье получат почти 9,5 тысяч жителей Тюменской области.
Как отметили в департаменте, по состоянию на 1 июня текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Тюменской области уже расселено 36,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Переселено более двух тысяч человек, установленные показатели перевыполнены в 1,6 раз.
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8 июня, 17:40Калужская область
Калужская область готова досрочно завершить расселение ветхого жилья
По данным Главного управления строительства Тюменской области, в настоящее время в регионе ведется строительство 201 объекта общей площадью более 2,8 миллиона квадратных метров жилья. В 2020 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" планируется ввести в строй 1,756 миллиона квадратных метров жилья.
В минувшем году строители перевыполнили план, построив 1,615 тысяч квадратных метров жилой площади, отметили в управлении.
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Тюменская областьТюменская областьАвторы
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