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Маас прокомментировал решение США выйти из Договора по открытому небу
2020-06-09T18:38
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Маас прокомментировал решение США выйти из Договора по открытому небу

18:38 09.06.2020
874
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Выход США из Договора по открытому небу и действия Ирана привели к откату в создании архитектуры контроля над ядерными вооружениями, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам видеоконференции с участниками стокгольмской инициативы по ядерному разоружению.
"К сожалению, в архитектуре контроля над вооружениями в последние недели произошли последующее, вызывающие горечь откаты назад - выход США из Договора по открытому небу относится к их числу, как и вызывающие беспокойство развитие вокруг ядерной программы Ирана. Избежать новой ядерной гонки вооружения - это вопрос выживания для человечества", - заявил Маас, его цитирует пресс-служба ведомства.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
6 июня, 20:47
Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Он призвал "сделать все, что в наших силах", чтобы "преодолеть застой в ядерном разоружении". Эту убеждённость, по словам министра, разделяют все государства-участники стокгольмской инициативы. В феврале на встрече в Берлине ими были разработаны конкретные меры для новой динамики в процессе разоружения, напомнил Маас, добавив, что все больше государств поддерживают этот пакет мер. Он добавил, что Договор о нераспространении, которому в этом году исполнилось 50 лет, остается "центральным элементом контроля над ядерными вооружениями", он должен быть "закреплён для будущего".
Помимо ФРГ и Швеции, к стокгольмской инициативе, созданной в 2019 году, присоединилась еще 14 государств. На конференции в феврале в Берлине участники представили план из 22 шагов "Stepping Stones" для развития системы контроля над ядерными вооружениями. Следующая конференция на уровне глав МИД пройдет в 2021 году в Иордании.
Станислав Зась
3 июня, 16:21
Генсек ОДКБ прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
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Выход США из Договора по открытому небуХайко МаасДоговор по открытому небуМИД ГерманииИорданияСШАБерлин (город)В мире
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