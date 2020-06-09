Маас прокомментировал решение США выйти из Договора по открытому небу

"К сожалению, в архитектуре контроля над вооружениями в последние недели произошли последующее, вызывающие горечь откаты назад - выход США из Договора по открытому небу относится к их числу, как и вызывающие беспокойство развитие вокруг ядерной программы Ирана. Избежать новой ядерной гонки вооружения - это вопрос выживания для человечества", - заявил Маас, его цитирует пресс-служба ведомства.