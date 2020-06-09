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Четыре современных КПО введут в Подмосковье до конца 2021 года
2020-06-09T18:35
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московская область (подмосковье)

Четыре современных КПО введут в Подмосковье до конца 2021 года

18:28 09.06.2020 (обновлено: 18:35 09.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредприятие по переработке отходов в Подмосковье
Предприятие по переработке отходов в Подмосковье
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Власти Московской области планируют ввести в эксплуатацию четыре комплекса переработки отходов до конца 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.
"Четыре современных комплекса по переработке отходов введут в эксплуатацию в Подмосковье до конца 2021 года, в настоящее время на территории региона функционируют уже восемь комплексов, учитывая новый введённый в эксплуатацию КПО "Дон" в городском округе Кашира. Открытие этих объектов позволит закрыть или модернизировать оставшиеся 11 мусорных полигонов", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.
По словам министра, открытие ранее введенных комплексов по переработке отходов позволило остановить потоки мусора на старые полигоны, закрыть 28 из 39 старых мусорных полигонов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Вчера, 12:51Новости Подмосковья
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"Сегодня Подмосковье принимает на себя огромные объемы отходов, образуемые и столицей, и самой областью. Если раньше весь объем мусора годами хаотично размещали на свалках, то сейчас в Подмосковье активно строятся современные комплексы по переработке отходов, которые позволят высокими темпами закрывать действующие полигоны, что безусловно положительно сказывается на экологической ситуации региона", - приводятся слова руководителя общероссийской организации "Зеленый Партруль" Андрея Нагибина.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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