Четыре современных КПО введут в Подмосковье до конца 2021 года

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Власти . Власти Московской области планируют ввести в эксплуатацию четыре комплекса переработки отходов до конца 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

"Четыре современных комплекса по переработке отходов введут в эксплуатацию в Подмосковье до конца 2021 года, в настоящее время на территории региона функционируют уже восемь комплексов, учитывая новый введённый в эксплуатацию КПО "Дон" в городском округе Кашира. Открытие этих объектов позволит закрыть или модернизировать оставшиеся 11 мусорных полигонов", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.

По словам министра, открытие ранее введенных комплексов по переработке отходов позволило остановить потоки мусора на старые полигоны, закрыть 28 из 39 старых мусорных полигонов.