В Бангладеш выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

Как следует из данных, опубликованных на сайте института, прирост случаев заражения стал рекордным, предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 2 июня, когда количество новых случаев инфицирования составило 2911.

Всего число подтвержденных случаев заражения достигло 71 675. За последние сутки было зарегистрировано 45 летальных исходов, в общей сложности в стране умерли 975 пациентов с коронавирусом. Всего выздоровели 15 337 человек.