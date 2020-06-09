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В Бангладеш выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки
2020-06-09T18:28
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, бангладеш, в мире

В Бангладеш выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

18:28 09.06.2020
347
© РИА Новости / Парвез Ахмад / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи в Бангладеш
Автомобили скорой помощи в Бангладеш
© РИА Новости / Парвез Ахмад
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Автомобили скорой помощи в Бангладеш. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За последние сутки в Бангладеш выявлен 3171 новый случай заражения коронавирусом, что стало рекордным суточным показателем в стране, сообщает Институт эпидемиологии, контроля заболеваний и исследований.
Как следует из данных, опубликованных на сайте института, прирост случаев заражения стал рекордным, предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 2 июня, когда количество новых случаев инфицирования составило 2911.
Всего число подтвержденных случаев заражения достигло 71 675. За последние сутки было зарегистрировано 45 летальных исходов, в общей сложности в стране умерли 975 пациентов с коронавирусом. Всего выздоровели 15 337 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБангладешВ мире
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