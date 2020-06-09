https://ria.ru/20200609/1572707464.html
В Бангладеш выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки
2020-06-09T18:28
2020-06-09T18:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
бангладеш
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, бангладеш, в мире
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
За последние сутки в Бангладеш
выявлен 3171 новый случай заражения коронавирусом
, что стало рекордным суточным показателем в стране, сообщает Институт эпидемиологии, контроля заболеваний и исследований.
Как следует из данных, опубликованных на сайте института, прирост случаев заражения стал рекордным, предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 2 июня, когда количество новых случаев инфицирования составило 2911.
Всего число подтвержденных случаев заражения достигло 71 675. За последние сутки было зарегистрировано 45 летальных исходов, в общей сложности в стране умерли 975 пациентов с коронавирусом. Всего выздоровели 15 337 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.