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Онлайн-конференция братьев Запашных о начале репетиций цирка
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РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция братьев Запашных о начале репетиций цирка

18:23 09.06.2020
12
11 июня в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию "Большой Цирк на проспекте Вернадского возобновляет репетиции".
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Участники:
- генеральный директор Большого Московского Цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард ЗАПАШНЫЙ;
- художественный руководитель БМГЦ, продюсер, режиссер Аскольд ЗАПАШНЫЙ.

8 июня Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о поэтапном возобновлении работы федеральных учреждений культуры, работа которых была приостановлена в середине марта в связи с распространением коронавирусной инфекции. На первом этапе федеральным музеям, циркам, театрам и концертным организациям разрешили вернуть на работу сотрудников.
В ходе мероприятия речь пойдет о подготовке циркак открытию, о том, как будет построена работа со зрителем, а также о решении многих других важных проблем, связанных с возобновлением работы культурных учреждений после длительного перерыва.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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