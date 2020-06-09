Онлайн-конференция братьев Запашных о начале репетиций цирка

- генеральный директор Большого Московского Цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард ЗАПАШНЫЙ;- художественный руководитель БМГЦ, продюсер, режиссер Аскольд ЗАПАШНЫЙ.8 июня Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о поэтапном возобновлении работы федеральных учреждений культуры, работа которых была приостановлена в середине марта в связи с распространением коронавирусной инфекции. На первом этапе федеральным музеям, циркам, театрам и концертным организациям разрешили вернуть на работу сотрудников.В ходе мероприятия речь пойдет о подготовке циркак открытию, о том, как будет построена работа со зрителем, а также о решении многих других важных проблем, связанных с возобновлением работы культурных учреждений после длительного перерыва.