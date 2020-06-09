Глава Адыгеи поручил ускорить реализацию нацпроектов

КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил наращивать темпы работ на объектах, финансируемых по нацпроектам, чтобы скорее переходить к решению задач следующего года, сообщает его пресс-служба.

По данным республиканских властей, в Адыгее реализуется 50 региональных проектов на сумму более четырех миллиардов рублей, при этом быстрее остальных идут работы по "дорожному" нацпроекту, в рамках которого сейчас проходит ремонт дорог в Майкопе и поселке Яблоновском под Краснодаром . Уже отремонтировано 36 километров дорог, на очереди – установка автоматических пунктов весогабаритного контроля и средств фотовидеофиксации. Со ссылкой на профильное министерство республики сообщается, что до 1 августа власти планируют полностью освоить средства, и уже началась подготовка проектно-сметной документации по объектам следующего года.

"Сейчас важно наращивать темпы работы, оперативно завершать проекты этого года и без простоя переходить к проектам 2021 года для привлечения в экономику дополнительных средств", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе заседания республиканского кабмина.

Отмечается, что по линии нацпроекта "Образование" власти потратят более 866 миллионов рублей на завершение строительства школ: на 1100 мест в Майкопе и на 250 мест в станице Ханской, – создание мобильного технопарка "Кванториум", ремонт спортзалов сельских школ.

"Мурат Кумпилов поставил задачу активней взаимодействовать с федеральным центром, рассматривать возможность участия в новых программах, сэкономленные на аукционах средства направить на дополнительное оснащение школ. Также поручено предусмотреть все необходимые мероприятия для открытия новой школы в Майкопе зимой 2021 года, начать строительство еще одной в микрорайоне Михайлова и рассмотреть возможности строительства новых школ в Тахтамукайском районе", - говорится в сообщении.