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Глава Адыгеи поручил ускорить реализацию нацпроектов
2020-06-09T18:23
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мурат кумпилов
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Глава Адыгеи поручил ускорить реализацию нацпроектов

18:22 09.06.2020 (обновлено: 18:23 09.06.2020)
34
© РИА Новости / Валерий МельниковГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Валерий Мельников
КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил наращивать темпы работ на объектах, финансируемых по нацпроектам, чтобы скорее переходить к решению задач следующего года, сообщает его пресс-служба.
По данным республиканских властей, в Адыгее реализуется 50 региональных проектов на сумму более четырех миллиардов рублей, при этом быстрее остальных идут работы по "дорожному" нацпроекту, в рамках которого сейчас проходит ремонт дорог в Майкопе и поселке Яблоновском под Краснодаром. Уже отремонтировано 36 километров дорог, на очереди – установка автоматических пунктов весогабаритного контроля и средств фотовидеофиксации. Со ссылкой на профильное министерство республики сообщается, что до 1 августа власти планируют полностью освоить средства, и уже началась подготовка проектно-сметной документации по объектам следующего года.
"Сейчас важно наращивать темпы работы, оперативно завершать проекты этого года и без простоя переходить к проектам 2021 года для привлечения в экономику дополнительных средств", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе заседания республиканского кабмина.
Отмечается, что по линии нацпроекта "Образование" власти потратят более 866 миллионов рублей на завершение строительства школ: на 1100 мест в Майкопе и на 250 мест в станице Ханской, – создание мобильного технопарка "Кванториум", ремонт спортзалов сельских школ.
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"Мурат Кумпилов поставил задачу активней взаимодействовать с федеральным центром, рассматривать возможность участия в новых программах, сэкономленные на аукционах средства направить на дополнительное оснащение школ. Также поручено предусмотреть все необходимые мероприятия для открытия новой школы в Майкопе зимой 2021 года, начать строительство еще одной в микрорайоне Михайлова и рассмотреть возможности строительства новых школ в Тахтамукайском районе", - говорится в сообщении.
В рамках реализации нацпроекта "Демография" завершается строительство детсада в Майкопе и начнется возведение трех детсадов в Красногвардейском районе, готовится к вводу в эксплуатацию ледовый дворец, завершается строительство футбольного поля в станице Гиагинская, в планах – строительство ещё трёх спорткомплексов на территории республики, отмечается в релизе.
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
12 марта, 15:11
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Республика АдыгеяМурат КумпиловКрасногвардейский районКраснодарМайкопРеспублика АдыгеяОбщество
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