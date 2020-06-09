"Виноват": ДТП с участием Михаила Ефремова привело к смерти человека

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Серьезное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон LADA.