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"Виноват": ДТП с участием Михаила Ефремова привело к смерти человека
2020-06-09T18:26
михаил ефремов
москва
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происшествия
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"Виноват": ДТП с участием Михаила Ефремова привело к смерти человека
Серьезное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон LADA.
2020-06-09T18:26
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"Виноват": ДТП с участием Михаила Ефремова привело к смерти человека

18:26 09.06.2020
3484
Серьезное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон LADA.
Водителя – 57-летнего курьера интернет-магазина – экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Рано утром он умер.
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Михаил ЕфремовМоскваВидеоПроисшествия
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