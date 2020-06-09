https://ria.ru/20200609/1572701588.html
Медведев прокомментировал протесты в США
2020-06-09T16:58
2020-06-09T16:58
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дмитрий медведев
сша
в мире
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дмитрий медведев, сша, в мире
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Зампредседателя совета безопасности России Дмитрий Медведев
на совещании по вопросу разработки концепции общественной безопасности до 2030 года затронул происходящие в США
события, отметив, что протесты приводят к нарушению прав большого количества людей.
"О том, как может развиваться ситуация в период пандемии, мы с вами все хорошо знаем из СМИ. Достаточно посмотреть на сообщения, которые приходят из США", - сказал он.
"Причем понятно, чем бы не были продиктованы те или иные события такого рода, они создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав большого количества людей. Об этом нам нужно помнить при выстраивании собственной политики", - заявил Медведев.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.