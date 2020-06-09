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Голосование по поправкам в Конституцию в Подмосковье будет безопасным
2020-06-09T16:53
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Голосование по поправкам в Конституцию в Подмосковье будет безопасным

16:53 09.06.2020
38
© РИА Новости / Нина ЗотинаАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области поручил организовать безопасное от коронавируса голосование по поправкам в Конституцию. В регионе принимаются все необходимые меры, чтобы защитить избирателей от заражения коронавирусной инфекцией, сообщил телеканал "360".
Андрей Воробьев обратил внимание на то, чтобы организация голосования была внимательной и с учетом новых стандартов. Воробьев отметил, что эта задача ложится на местные власти и Мособлизбирком.
"Ключевые, важнейшие приоритеты – изменения в Конституции. И нашему политическому блоку, нашим депутатам важно отвечать на все вопросы, которые у жителей существуют", – указал глава региона.
Уточняется, что голосование будут проводить с 25 июня в течение нескольких дней. Последний день – 1 июля.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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