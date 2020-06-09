Голосование по поправкам в Конституцию в Подмосковье будет безопасным

Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области поручил организовать безопасное от коронавируса голосование по поправкам в Конституцию. В регионе принимаются все необходимые меры, чтобы защитить избирателей от заражения коронавирусной инфекцией, сообщил телеканал Губернатор Московской области поручил организовать безопасное от коронавируса голосование по поправкам в Конституцию. В регионе принимаются все необходимые меры, чтобы защитить избирателей от заражения коронавирусной инфекцией, сообщил телеканал "360"

Андрей Воробьев обратил внимание на то, чтобы организация голосования была внимательной и с учетом новых стандартов. Воробьев отметил, что эта задача ложится на местные власти и Мособлизбирком.

"Ключевые, важнейшие приоритеты – изменения в Конституции. И нашему политическому блоку, нашим депутатам важно отвечать на все вопросы, которые у жителей существуют", – указал глава региона.