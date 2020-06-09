В РПЦ не считают нужным публиковать статистику по клирикам с COVID-19

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Русской православной церкви не считают важным и нужным публиковать всю статистику по клирикам, заболевшим коронавирусом, заявил во вторник во время онлайн-пресс-конференции председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"У нас есть полная картина (о количестве заболевших COVID-19 клириков РПЦ – ред.), но мы не считаем необходимым, важным и нужным публиковать эти цифры. Ни одна организация не публикует полного отчета о количестве заболевших. Это не общественно значимая информация", - сказал Легойда.
Он отметил, что в РПЦ нет данных, что священники болеют чаще, чем врачи. "У нас таких данных нет. Оснований утверждать это нет", - подчеркнул представитель Русской церкви.
Ранее Легойда призвал прихожан и клириков Русской православной церкви строго соблюдать принятые санитарные требования; для Московского региона - это социальная дистанция, ограничения по количеству людей, находящихся в храме, исходя из одного человека на 4 квадратных метра, перчатки, маски, санитарная обработка.
Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После этого подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви. Храмы Русской православной церкви в Москве открыли двери для верующих 6 июня. Богослужения проводятся при соблюдении санитарных мер, разработанных Роспотребнадзором.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.