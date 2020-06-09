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Религия и мировоззрение
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В РПЦ не считают нужным публиковать статистику по клирикам с COVID-19
2020-06-09T17:57
религия и мировоззрение
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владимир легойда
русская православная церковь
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В РПЦ не считают нужным публиковать статистику по клирикам с COVID-19

15:51 09.06.2020 (обновлено: 17:57 09.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Русской православной церкви не считают важным и нужным публиковать всю статистику по клирикам, заболевшим коронавирусом, заявил во вторник во время онлайн-пресс-конференции председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"У нас есть полная картина (о количестве заболевших COVID-19 клириков РПЦ – ред.), но мы не считаем необходимым, важным и нужным публиковать эти цифры. Ни одна организация не публикует полного отчета о количестве заболевших. Это не общественно значимая информация", - сказал Легойда.
Он отметил, что в РПЦ нет данных, что священники болеют чаще, чем врачи. "У нас таких данных нет. Оснований утверждать это нет", - подчеркнул представитель Русской церкви.
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Ранее Легойда призвал прихожан и клириков Русской православной церкви строго соблюдать принятые санитарные требования; для Московского региона - это социальная дистанция, ограничения по количеству людей, находящихся в храме, исходя из одного человека на 4 квадратных метра, перчатки, маски, санитарная обработка.
Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После этого подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви. Храмы Русской православной церкви в Москве открыли двери для верующих 6 июня. Богослужения проводятся при соблюдении санитарных мер, разработанных Роспотребнадзором.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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