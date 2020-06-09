В РПЦ не считают нужным публиковать статистику по клирикам с COVID-19

"У нас есть полная картина (о количестве заболевших COVID-19 клириков РПЦ – ред.), но мы не считаем необходимым, важным и нужным публиковать эти цифры. Ни одна организация не публикует полного отчета о количестве заболевших. Это не общественно значимая информация", - сказал Легойда.