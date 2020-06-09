В Омске впервые с 2007 года обсуждают генеральный план областного центра

ОМСК, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассмотрел со специалистами завершающий этап работы над генпланом Омска, который сейчас проходит общественное обсуждение, рассказали в пресс-службе правительства региона.
По данным облправительства, последний раз генеральный план в Омске утверждался в 2007 году, поэтому необходимость актуализировать документ и привести его в соответствие с федеральным законодательством назрела давно. По поручению губернатора Александра Буркова из бюджета Омской области были выделены средства на проведение комплексного градостроительного аудита и подготовку актуальной версии генплана, этим занимается институт территориального планирования "Град".
Во вторник глава региона встретился с проектировщиками и вице-мэром Омска Михаилом Губиным, курирующим это направление, чтобы обсудить новую версию генплана. При составлении документа "Град" применяет технологии дистанционного и пространственного анализа, материалы проекта впервые представляют в формате цифровой модели.
"Город должен развиваться в ногу со временем. И проектный документ, на основании которого осуществляется планировка и освоение территорий, должен быть сбалансирован и помимо решений задач по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур учитывать стратегические направления развития города и интересы горожан. В основе всех корректив ключевым критерием должно быть качество городской среды, комфорт жизни для омичей. При этом мнение самих горожан должно быть учтено", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова.
Сейчас обновленный генплан Омска, в котором учтено развитие миллионника до 2040 года, проходит процедуру общественных обсуждений.