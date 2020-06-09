В Омске впервые с 2007 года обсуждают генеральный план областного центра

"Город должен развиваться в ногу со временем. И проектный документ, на основании которого осуществляется планировка и освоение территорий, должен быть сбалансирован и помимо решений задач по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур учитывать стратегические направления развития города и интересы горожан. В основе всех корректив ключевым критерием должно быть качество городской среды, комфорт жизни для омичей. При этом мнение самих горожан должно быть учтено", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова.