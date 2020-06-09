Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200609/1572695978.html
РПЦ: особых санитарных правил при освящении главного храма ВС не будет
2020-06-09T15:48
религия
религия и мировоззрение
главный храм вооруженных сил россии
патриот
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571443355_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_92ed68624949580e67c288ebe2befb43.jpg
https://ria.ru/20200609/1572691236.html
https://ria.ru/20200607/1572597895.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572695978.html?chat_room_id=1572695978
Новости
ru-RU
108
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571443355_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_92ed68624949580e67c288ebe2befb43.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571443355_177:0:2908:2048_1200x0_80_0_0_3f4c628c0502be7e94f6ce33cba9160a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571443355_518:0:2566:2048_1200x0_80_0_0_29ccbf0084052c516da17577468593e0.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, главный храм вооруженных сил россии, патриот, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, москва, московская область (подмосковье), общество

РПЦ: особых санитарных правил при освящении главного храма ВС не будет

15:45 09.06.2020 (обновлено: 15:48 09.06.2020)
108
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлавный храм Вооруженных сил РФ
Главный храм Вооруженных сил РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Особых санитарных правил во время освящения главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот" вводить не планируется, будут те же меры, что и в других храмах РПЦ, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Освящение храма в Подмосковье патриархом Московским и вся Руси Кириллом запланировано на 22 июня.
"Меры безопасности будут соблюдаться все те, что прописаны в существующих инструкциях: социальная дистанция, ограничения по количеству людей, находящихся в храме, исходя из одного человека на 4 квадратных метра, перчатки, маски, санитарная обработка. Исходим из того, что все эти меры будут соблюдены", - сказал Легойда на пресс-конференции в режиме онлайн.
Храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженный сил России, возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм планировали освятить к 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса богослужение и церемонию открытия перенесли.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Вчера, 15:02Религия и мировоззрение
Легойда: все храмы РПЦ могут исполнить санитарные требования
На территории храмового комплекса также откроют музей-галерею "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии.
Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". Ранее в РПЦ отмечали, что на строительство было собрано более 3 миллиардов рублей, из которых Москва выделила 2 миллиарды, Московская область — 950 миллионов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
День Святой Троицы в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова. Москва, 7.06.2020
7 июня, 19:34Религия и мировоззрение
Чтобы храм не закрыли: как в Москве встретили праздник Троицы
210000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияГлавный храм Вооруженных сил РоссииПатриотНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Легойда: заболеваемость может расти – важно соблюдать санитарные меры
Тестирование на коронавирус
В РПЦ не считают нужным публиковать статистику по клирикам с COVID-19
Священнослужитель у храма Христа Спасителя в Москве
РПЦ еще раз простится со всеми умершими во время пандемии священниками
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
В РПЦ надеются на покаяние актера Ефремова после смертельного ДТП
Богослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске
В РПЦ надеются, что верующие будут соблюдать санитарные правила
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
В РПЦ прокомментировали попытки полной русификации богослужения
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Легойда: все храмы РПЦ могут исполнить санитарные требования
Подворье в честь cвятых Праотцев в Хевроне
Верховный суд Палестины отменил указ о передаче РПЦ участка в Хевроне
Кресла для судей в зале заседаний
Суд оштрафовал жителя Благовещенска за защитную маску на подбородке
Пострадавший в результате аварии автомобиль актёра Михаила Ефремова Jeep Grand Cherokee
В ГД после ДТП с Ефремовым предложили тратить деньги на разгрузку потоков
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение артиста о помощи
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Погибший курьер закончил работать за десять минут до ДТП с Ефремовым
Сергей Ряховский
Ряховский: коронавирус не одолел христианскую церковь
Антисептик для рук на прилавке продавца на ярмарке
Для учителей и продавцов могут ввести аттестацию в области гигиены
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции число жертв коронавируса превысило 4,7 тысячи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Убитого полицейскими Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния