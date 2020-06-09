https://ria.ru/20200609/1572695978.html
РПЦ: особых санитарных правил при освящении главного храма ВС не будет
2020-06-09T15:45
2020-06-09T15:48
религия
религия и мировоззрение
главный храм вооруженных сил россии
патриот
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
москва
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религия, главный храм вооруженных сил россии, патриот, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, москва, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости.
Особых санитарных правил во время освящения главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот
" вводить не планируется, будут те же меры, что и в других храмах РПЦ
, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
.
Освящение храма в Подмосковье
патриархом Московским и вся Руси Кириллом запланировано на 22 июня.
"Меры безопасности будут соблюдаться все те, что прописаны в существующих инструкциях: социальная дистанция, ограничения по количеству людей, находящихся в храме, исходя из одного человека на 4 квадратных метра, перчатки, маски, санитарная обработка. Исходим из того, что все эти меры будут соблюдены", - сказал Легойда на пресс-конференции в режиме онлайн.
Храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженный сил России, возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм планировали освятить к 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса богослужение и церемонию открытия перенесли.
На территории храмового комплекса также откроют музей-галерею "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии.
Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". Ранее в РПЦ отмечали, что на строительство было собрано более 3 миллиардов рублей, из которых Москва
выделила 2 миллиарды, Московская область — 950 миллионов.
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