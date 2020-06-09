РПЦ: особых санитарных правил при освящении главного храма ВС не будет

"Меры безопасности будут соблюдаться все те, что прописаны в существующих инструкциях: социальная дистанция, ограничения по количеству людей, находящихся в храме, исходя из одного человека на 4 квадратных метра, перчатки, маски, санитарная обработка. Исходим из того, что все эти меры будут соблюдены", - сказал Легойда на пресс-конференции в режиме онлайн.