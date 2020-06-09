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Автомобиль Ефремова после смертельного ДТП показали на видео
2020-06-09T15:25
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михаил ефремов
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происшествия
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Автомобиль Ефремова после смертельного ДТП показали на видео

15:25 09.06.2020
6300
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео с автомобилем актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре Москвы.
На кадрах видно, что у внедорожника разбиты передние фары, а также сильно повреждены бампер и капот. На дверях автомобиля со стороны водителя присутствуют следы красной краски.
Транспортное средство находится на штрафстоянке около УВД по ЦАО по городу Москве.
Смертельная авария произошла вечером 8 июня у дома номер три на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.
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30042211
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