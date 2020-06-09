https://ria.ru/20200609/1572694588.html
Автомобиль Ефремова после смертельного ДТП показали на видео
2020-06-09T15:25
2020-06-09T15:25
дтп с участием михаила ефремова
цао
михаил ефремов
москва
происшествия
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дтп с участием михаила ефремова, цао, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Телеканал "Звезда
" опубликовал видео с автомобилем актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре Москвы.
На кадрах видно, что у внедорожника разбиты передние фары, а также сильно повреждены бампер и капот. На дверях автомобиля со стороны водителя присутствуют следы красной краски.
Транспортное средство находится на штрафстоянке около УВД по ЦАО по городу Москве.
Смертельная авария произошла вечером 8 июня у дома номер три на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы). Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.