https://ria.ru/20200609/1572694256.html
В посольстве рассказали о переносе вывозного рейса из Ташкента в Москву
2020-06-09T15:23
2020-06-09T15:23
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
ютэйр
москва
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ТАШКЕНТ, 9 июн - РИА Новости.
Вывозной рейс из Ташкента
в Москву
перенесен с 9 на 10 июня, сообщил во вторник консульский отдел посольства России в Узбекистане
.
Ранее дипмиссия сообщала о переносе вывозного рейса с 8 на 9 июня.
"Рейс авиакомпании Ютэйр
из Ташкента в Москву переносится на 10 июня. Вылет – 18.50 (16.50 мск). Просим прибыть в аэропорт заблаговременно, не позднее 13.00 (11.00)", - говорится в сообщении на странице консульства в Facebook
.
Ранее посольство уточняло, что этот перелет будет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Ульяновской области
, Калининградской области и Пермском крае
.
Стоимость билета - 200 евро. Чтобы попасть на рейс, необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг, напомнили в дипмиссии.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.