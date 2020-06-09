Путин оценил ситуацию в Ростовской области

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым охарактеризовал ситуацию в регионе как в целом позитивную, отметив, что остаются вопросы, в частности, по инвестициям, социальной инфраструктуре и демографии.

"В целом ситуация развивается позитивно. В целом. Растет промышленное производство, причем хорошими темпами, вы упомянули и об обороте внешней торговли, что является результатом производственной деятельности. Увеличивается валовый региональный продукт, долговая нагрузка на бюджет вполне приемлема", — сказал Путин.

По его словам, показатели по безработице за первые месяцы этого года, даже несмотря на пандемию, в регионе снизились, доля аварийного жилищного фонда ниже среднероссийского, есть хорошие инвестиционные проекты.

Вместе с тем глава государства отметил, что продолжительность жизни в Ростовской области составляет 73,7 года, что несколько выше, чем по стране, но тем не менее, численность постоянного населения сокращается.

"Конечно, здесь причин много. Демографические проблемы и демографические процессы— они очень сложные, и так сразу, может быть, не определишь все причины. Но тем не менее, есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание — я имею в виду социальную инфраструктуру",— добавил президент.