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Путин оценил ситуацию в Ростовской области
2020-06-09T15:16
владимир путин
ростовская область
экономика
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владимир путин, ростовская область, экономика

Путин оценил ситуацию в Ростовской области

15:16 09.06.2020
2899
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым охарактеризовал ситуацию в регионе как в целом позитивную, отметив, что остаются вопросы, в частности, по инвестициям, социальной инфраструктуре и демографии.
"В целом ситуация развивается позитивно. В целом. Растет промышленное производство, причем хорошими темпами, вы упомянули и об обороте внешней торговли, что является результатом производственной деятельности. Увеличивается валовый региональный продукт, долговая нагрузка на бюджет вполне приемлема", — сказал Путин.
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По его словам, показатели по безработице за первые месяцы этого года, даже несмотря на пандемию, в регионе снизились, доля аварийного жилищного фонда ниже среднероссийского, есть хорошие инвестиционные проекты.
Вместе с тем глава государства отметил, что продолжительность жизни в Ростовской области составляет 73,7 года, что несколько выше, чем по стране, но тем не менее, численность постоянного населения сокращается.
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"Конечно, здесь причин много. Демографические проблемы и демографические процессы— они очень сложные, и так сразу, может быть, не определишь все причины. Но тем не менее, есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание — я имею в виду социальную инфраструктуру",— добавил президент.
По словам Путина, количество специалистов и врачей в клиниках Ростовской области несколько меньше, чем в среднем по стране. "И конечно, на это нужно обратить внимание", — распорядился глава государства. Он добавил, что привлекает внимание и снижение инвестиций в основной капитал. "На это я прошу вас обратить внимание. Это вопрос серьёзный, который говорит как минимум о среднесрочной перспективе развития", — добавил он.
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Владимир ПутинРостовская областьЭкономика
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