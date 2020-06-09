Презентация доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг"

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Участники:
- сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль", член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр БРОД;
- руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим ГРИГОРЬЕВ;
- правозащитник Эйнарс ГРАУДИНЬШ (Латвия);
- член правления Российской ассоциации политической науки, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир ШАПОВАЛОВ;
- член исполнительного комитета движения Корпуса "За чистые выборы" Антон ЛУКАШ.
Почему в информационном мире потребители становятся жертвами информационных манипуляций и фейков? Фейк стал общеупотребимым синонимом непроверенной и лживой информации. Существует множество условий, многократно усиливающих опасность оказаться жертвой фейка и манипуляции. Об этих условиях, отличительных признаках недостоверной информации, источниках агрегации и распространения фейков в преддверии голосования по внесению поправок в Конституцию РФ расскажут эксперты.
Представляемый доклад раскрывает технологии и механизмы недобросовестного манипулирования общественным мнением, используемые в целях дискредитации предстоящего общероссийского голосования.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль", член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр БРОД;
- руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим ГРИГОРЬЕВ;
- правозащитник Эйнарс ГРАУДИНЬШ (Латвия);
- член правления Российской ассоциации политической науки, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир ШАПОВАЛОВ;
- член исполнительного комитета движения Корпуса "За чистые выборы" Антон ЛУКАШ.
Почему в информационном мире потребители становятся жертвами информационных манипуляций и фейков? Фейк стал общеупотребимым синонимом непроверенной и лживой информации. Существует множество условий, многократно усиливающих опасность оказаться жертвой фейка и манипуляции. Об этих условиях, отличительных признаках недостоверной информации, источниках агрегации и распространения фейков в преддверии голосования по внесению поправок в Конституцию РФ расскажут эксперты.
Представляемый доклад раскрывает технологии и механизмы недобросовестного манипулирования общественным мнением, используемые в целях дискредитации предстоящего общероссийского голосования.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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