Презентация доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг"

- сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль", член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр БРОД;- руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим ГРИГОРЬЕВ;- правозащитник Эйнарс ГРАУДИНЬШ (Латвия);- член правления Российской ассоциации политической науки, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир ШАПОВАЛОВ;- член исполнительного комитета движения Корпуса "За чистые выборы" Антон ЛУКАШ.Почему в информационном мире потребители становятся жертвами информационных манипуляций и фейков? Фейк стал общеупотребимым синонимом непроверенной и лживой информации. Существует множество условий, многократно усиливающих опасность оказаться жертвой фейка и манипуляции. Об этих условиях, отличительных признаках недостоверной информации, источниках агрегации и распространения фейков в преддверии голосования по внесению поправок в Конституцию РФ расскажут эксперты.Представляемый доклад раскрывает технологии и механизмы недобросовестного манипулирования общественным мнением, используемые в целях дискредитации предстоящего общероссийского голосования.