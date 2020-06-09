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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200609/1572691457.html
Минздрав Армении объяснил рост излечившихся от коронавируса
2020-06-09T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
в мире
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

Минздрав Армении объяснил рост излечившихся от коронавируса

15:04 09.06.2020
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ЕРЕВАН, 9 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил во вторник, что растущее в последние дни число излечившихся после коронавируса пациентов объясняется не "противоэпидемическим прорывом", а методикой подсчета, при которой выздоровевшими считаются проведшие 14 дней в самоизоляции бессимптомные носители.
"Как вы заметили, сегодня мы сообщили о 350 заразившихся и 352 выздоровевших. Завтра число излечившихся будет еще больше. Это не прорыв в противоэпидемическом процессе, просто излечившимися считаются отправленные ранее домой бессимптомные носители коронавируса и пациенты с легкой формой болезни", - сказал министр во вторник в видеообращении в Facebook.
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Вчера, 10:55Распространение нового коронавируса
В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 13 675
По его словам, в середине мая домой из больниц вернулись около 1 тысячи таких пациентов, а при новых легких случаях госпитализация не проводилась. "Сейчас начитают истекать сроки их 14-дневной изоляции, после которых врачи поликлиник констатируют их выздоровление без окончательного теста", - сказал министр, добавив, что все это отражается на общей статистике.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 9 июня, COVID-19 выявлен у 13675 человек, 4451 излечились и 217 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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