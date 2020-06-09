https://ria.ru/20200609/1572691457.html
Минздрав Армении объяснил рост излечившихся от коронавируса
2020-06-09T15:04
2020-06-09T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569197619_0:159:3077:1889_1200x0_80_0_0_c201dd739f0e00660b5635249d02dbea.jpg
https://ria.ru/20200609/1572669706.html
армения
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200609/1572691457.html?chat_room_id=1572691457
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569197619_0:159:3077:1889_1200x0_80_0_0_c201dd739f0e00660b5635249d02dbea.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569197619_173:0:2902:2047_1200x0_80_0_0_8a1afb6f453b3f272aed67e5298ca069.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569197619_514:0:2561:2047_1200x0_80_0_0_a0bd3250123ba85e2b9db882a6b1bd81.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус covid-19, воз, армения, в мире
ЕРЕВАН, 9 июн – РИА Новости.
Министр здравоохранения Армении
Арсен Торосян заявил во вторник, что растущее в последние дни число излечившихся после коронавируса пациентов объясняется не "противоэпидемическим прорывом", а методикой подсчета, при которой выздоровевшими считаются проведшие 14 дней в самоизоляции бессимптомные носители.
"Как вы заметили, сегодня мы сообщили о 350 заразившихся и 352 выздоровевших. Завтра число излечившихся будет еще больше. Это не прорыв в противоэпидемическом процессе, просто излечившимися считаются отправленные ранее домой бессимптомные носители коронавируса и пациенты с легкой формой болезни", - сказал министр во вторник в видеообращении в Facebook.
По его словам, в середине мая домой из больниц вернулись около 1 тысячи таких пациентов, а при новых легких случаях госпитализация не проводилась. "Сейчас начитают истекать сроки их 14-дневной изоляции, после которых врачи поликлиник констатируют их выздоровление без окончательного теста", - сказал министр, добавив, что все это отражается на общей статистике.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 9 июня, COVID-19 выявлен у 13675 человек, 4451 излечились и 217 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.