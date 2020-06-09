Минздрав Армении объяснил рост излечившихся от коронавируса

ЕРЕВАН, 9 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил во вторник, что растущее в последние дни число излечившихся после коронавируса пациентов объясняется не "противоэпидемическим прорывом", а методикой подсчета, при которой выздоровевшими считаются проведшие 14 дней в самоизоляции бессимптомные носители.

"Как вы заметили, сегодня мы сообщили о 350 заразившихся и 352 выздоровевших. Завтра число излечившихся будет еще больше. Это не прорыв в противоэпидемическом процессе, просто излечившимися считаются отправленные ранее домой бессимптомные носители коронавируса и пациенты с легкой формой болезни", - сказал министр во вторник в видеообращении в Facebook.

По его словам, в середине мая домой из больниц вернулись около 1 тысячи таких пациентов, а при новых легких случаях госпитализация не проводилась. "Сейчас начитают истекать сроки их 14-дневной изоляции, после которых врачи поликлиник констатируют их выздоровление без окончательного теста", - сказал министр, добавив, что все это отражается на общей статистике.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 9 июня, COVID-19 выявлен у 13675 человек, 4451 излечились и 217 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.