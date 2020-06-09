Легойда: все храмы РПЦ могут исполнить санитарные требования

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Все храмы Русской православной церкви могут соблюдать санитарные правила, введенные Роспотребнадзором, а если есть нарушения, то это вопрос ответственности священников, заявил во вторник во время онлайн пресс-конференции председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Что касается нахождения людей внутри храма - нет храмов, которые не могут эти (санитарные – ред.) требования исполнить. Вопрос только в том, какое количество людей будет находиться внутри храма. Если храм маленький – будет мало людей", - сказал Легойда.

По его словам, как правило, люди понимают ситуацию и осознают свою ответственность, хотя бывают исключения. "Видел фотографии и сам был в подмосковном храме на Троицу – служба была на улице - и могу сказать, что не всегда соблюдается дистанция. Но это вопрос ответственности священника, который должен это объяснять довольно четко", - подытожил Легойда.