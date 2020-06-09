https://ria.ru/20200609/1572691236.html
Легойда: все храмы РПЦ могут исполнить санитарные требования
2020-06-09T15:02
2020-06-09T15:02
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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религия, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Все храмы Русской православной церкви могут соблюдать санитарные правила, введенные Роспотребнадзором, а если есть нарушения, то это вопрос ответственности священников, заявил во вторник во время онлайн пресс-конференции председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Что касается нахождения людей внутри храма - нет храмов, которые не могут эти (санитарные – ред.) требования исполнить. Вопрос только в том, какое количество людей будет находиться внутри храма. Если храм маленький – будет мало людей", - сказал Легойда.
По его словам, как правило, люди понимают ситуацию и осознают свою ответственность, хотя бывают исключения. "Видел фотографии и сам был в подмосковном храме на Троицу – служба была на улице - и могу сказать, что не всегда соблюдается дистанция. Но это вопрос ответственности священника, который должен это объяснять довольно четко", - подытожил Легойда.
Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После этого подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви. Храмы Русской православной церкви в Москве открыли двери для верующих 6 июня. Богослужения проводятся при соблюдении санитарных мер, разработанных Роспотребнадзором.