Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200609/1572691236.html
Легойда: все храмы РПЦ могут исполнить санитарные требования
2020-06-09T15:02
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154923/51/1549235188_0:1:3019:1699_1200x0_80_0_0_b30363a4b7d74e67b6a88e3e5b7d805d.jpg
https://ria.ru/20200607/1572597895.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572691236.html?chat_room_id=1572691236
Новости
ru-RU
94
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/154923/51/1549235188_0:1:3019:1699_1200x0_80_0_0_b30363a4b7d74e67b6a88e3e5b7d805d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154923/51/1549235188_35:0:2764:2047_1200x0_80_0_0_008aed57779d688dec7d3b31c3f0308c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154923/51/1549235188_376:0:2423:2047_1200x0_80_0_0_115235a1c01bdf02dbaca9d7840e919d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), общество

Легойда: все храмы РПЦ могут исполнить санитарные требования

15:02 09.06.2020
94
© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Все храмы Русской православной церкви могут соблюдать санитарные правила, введенные Роспотребнадзором, а если есть нарушения, то это вопрос ответственности священников, заявил во вторник во время онлайн пресс-конференции председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Что касается нахождения людей внутри храма - нет храмов, которые не могут эти (санитарные – ред.) требования исполнить. Вопрос только в том, какое количество людей будет находиться внутри храма. Если храм маленький – будет мало людей", - сказал Легойда.
По его словам, как правило, люди понимают ситуацию и осознают свою ответственность, хотя бывают исключения. "Видел фотографии и сам был в подмосковном храме на Троицу – служба была на улице - и могу сказать, что не всегда соблюдается дистанция. Но это вопрос ответственности священника, который должен это объяснять довольно четко", - подытожил Легойда.
Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После этого подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви. Храмы Русской православной церкви в Москве открыли двери для верующих 6 июня. Богослужения проводятся при соблюдении санитарных мер, разработанных Роспотребнадзором.
День Святой Троицы в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова. Москва, 7.06.2020
7 июня, 19:34Религия и мировоззрение
Чтобы храм не закрыли: как в Москве встретили праздник Троицы
220000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Богослужение в храме Инфекционной клинической больницы №2 Москвы
Горячая линия РПЦ по коронавирусу в Москве приняла 12,5 тысячи звонков
Богослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске
В РПЦ надеются, что верующие будут соблюдать санитарные правила
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Легойда: заболеваемость может расти – важно соблюдать санитарные меры
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
В РПЦ надеются на покаяние актера Ефремова после смертельного ДТП
Священнослужитель у храма Христа Спасителя в Москве
РПЦ еще раз простится со всеми умершими во время пандемии священниками
Главный храм Вооруженных сил РФ
РПЦ: особых санитарных правил при освящении главного храма ВС не будет
Тестирование на коронавирус
В РПЦ не считают нужным публиковать статистику по клирикам с COVID-19
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
Минздрав Армении объяснил рост излечившихся от коронавируса
Депутат Инга Юмашева
Юмашева перешла в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
Просмотр телевизора
В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
В РПЦ прокомментировали попытки полной русификации богослужения
Ежегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили темпы отмены снятия ограничений по коронавирусу в Москве
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
Богослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске
В РПЦ надеются, что верующие не будут забывать приходить в храмы в масках
Тушение пожара в здании “Ростелекома” в Махачкале. Кадры МЧС
В Махачкале ликвидировали открытое горение в здании Ростелекома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о созданной в Германии в 1945 году группе войск СССР
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния