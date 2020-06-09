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В ЛНР заявили, что перехватили беспилотник силовиков в Донбассе
2020-06-09T15:01
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
киев
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире

В ЛНР заявили, что перехватили беспилотник силовиков в Донбассе

15:01 09.06.2020
302
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге во вторник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Сегодня в районе населенного пункта Рассадки (под контролем Киева - ред.) расчетом радиоэлектронной борьбы "Тритон-М1" Народной милиции ЛНР был перехвачен и принудительно посажен на территории республики беспилотный летательный аппарат противника типа квадрокоптер "Фантом", - сказал Осадчий.
По его словам, специалисты Народной милиции начали идентификацию фото- и видеоматериалов на карте памяти беспилотника. Осадчий заявил, что украинские силовики готовят вблизи линии соприкосновения провокацию по уничтожению беспилотника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с последующим обвинением в случившемся подразделений Народной милиции.
Ольга Кобцева
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаКиевВ мире
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