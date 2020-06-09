В ЛНР заявили, что перехватили беспилотник силовиков в Донбассе

По его словам, специалисты Народной милиции начали идентификацию фото- и видеоматериалов на карте памяти беспилотника. Осадчий заявил, что украинские силовики готовят вблизи линии соприкосновения провокацию по уничтожению беспилотника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с последующим обвинением в случившемся подразделений Народной милиции.