В ЛНР заявили, что перехватили беспилотник силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге во вторник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Сегодня в районе населенного пункта Рассадки (под контролем Киева - ред.) расчетом радиоэлектронной борьбы "Тритон-М1" Народной милиции ЛНР был перехвачен и принудительно посажен на территории республики беспилотный летательный аппарат противника типа квадрокоптер "Фантом", - сказал Осадчий.
По его словам, специалисты Народной милиции начали идентификацию фото- и видеоматериалов на карте памяти беспилотника. Осадчий заявил, что украинские силовики готовят вблизи линии соприкосновения провокацию по уничтожению беспилотника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с последующим обвинением в случившемся подразделений Народной милиции.