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Тверская область
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В Верхневолжье в 2020 году отремонтируют 536 км дорог
2020-06-09T14:59
тверская область
игорь руденя
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игорь руденя

В Верхневолжье в 2020 году отремонтируют 536 км дорог

15:00 09.06.2020
78
© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий бригады ГБУ "Автомобильные дороги" демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
ТВЕРЬ, 9 июн - РИА Новости. В Тверской области за несколько лет удалось существенно увеличить объемы дорожного строительства и повысить его качество, заявил губернатор области Игорь Руденя.
"По сравнению с 2016 годом протяженность построенных и отремонтированных дорог в 2019 году выросла в три раза и составила 467 километров. 30% работ в прошедшем году выполнены в рамках национального проекта. В 2020 году по нацпроекту запланировано привести в нормативное состояние 215 километров дорог", – сказал глава региона на заседании регионального правительства.
При этом губернатор отметил, что помимо работ по национальному проекту в регионе ведется ремонт дорог в рамках областной программы. Всего, по его словам, в 2020 году планируется привести в порядок 536 километров региональных и местных трасс.
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Пресс-служба областного правительства напоминает, что финансирование национального проекта в текущем году составляет более 3,5 миллиардов рублей из федерального, областного и местных бюджетов.
Плановый ремонт дорожной сети в регионе начался уже в апреле. На сегодняшний день работы ведутся на всех региональных объектах, включённых в национальный проект, и на части объектов в Твери.
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Тверская областьИгорь Руденя
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