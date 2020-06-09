В Верхневолжье в 2020 году отремонтируют 536 км дорог

ТВЕРЬ, 9 июн - РИА Новости. В Тверской области за несколько лет удалось существенно увеличить объемы дорожного строительства и повысить его качество, заявил губернатор области . В Тверской области за несколько лет удалось существенно увеличить объемы дорожного строительства и повысить его качество, заявил губернатор области Игорь Руденя

"По сравнению с 2016 годом протяженность построенных и отремонтированных дорог в 2019 году выросла в три раза и составила 467 километров. 30% работ в прошедшем году выполнены в рамках национального проекта. В 2020 году по нацпроекту запланировано привести в нормативное состояние 215 километров дорог", – сказал глава региона на заседании регионального правительства.

При этом губернатор отметил, что помимо работ по национальному проекту в регионе ведется ремонт дорог в рамках областной программы. Всего, по его словам, в 2020 году планируется привести в порядок 536 километров региональных и местных трасс.

Пресс-служба областного правительства напоминает, что финансирование национального проекта в текущем году составляет более 3,5 миллиардов рублей из федерального, областного и местных бюджетов.