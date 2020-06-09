В Югре продлят режим обязательной самоизоляции до 23 июня

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлят до 23 июня включительно, соответствующее решение готовится, сообщила во вторник глава региона Наталья Комарова.
"Динамика распространения новой коронавирусной инфекции не демонстрирует устойчивости. В связи с этим на основании требований Роспотребнадзора сегодня будет подготовлено решение о продлении режима самоизоляции до 23 июня включительно", - сказала Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции.
Режим обязательной самоизоляции в Югре на данный момент действует до 15 июня включительно. Число подтвержденных случаев коронавируса в регионе превышает 3,3 тысячи, скончался 21 человек, при этом последние две недели в округе ежедневно выявляют свыше 100 новых заразившихся.
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