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Распространение нового коронавируса
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В Югре продлят режим обязательной самоизоляции до 23 июня
2020-06-09T14:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество

В Югре продлят режим обязательной самоизоляции до 23 июня

14:57 09.06.2020
1262
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлят до 23 июня включительно, соответствующее решение готовится, сообщила во вторник глава региона Наталья Комарова.
"Динамика распространения новой коронавирусной инфекции не демонстрирует устойчивости. В связи с этим на основании требований Роспотребнадзора сегодня будет подготовлено решение о продлении режима самоизоляции до 23 июня включительно", - сказала Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции.
Режим обязательной самоизоляции в Югре на данный момент действует до 15 июня включительно. Число подтвержденных случаев коронавируса в регионе превышает 3,3 тысячи, скончался 21 человек, при этом последние две недели в округе ежедневно выявляют свыше 100 новых заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбщество
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