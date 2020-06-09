В Югре продлят режим обязательной самоизоляции до 23 июня

"Динамика распространения новой коронавирусной инфекции не демонстрирует устойчивости. В связи с этим на основании требований Роспотребнадзора сегодня будет подготовлено решение о продлении режима самоизоляции до 23 июня включительно", - сказала Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции.