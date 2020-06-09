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Богданов обсудил с послом Сирии двустороннее сотрудничество
2020-06-09T14:56
ближний восток
михаил богданов
москва
сирия
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ближний восток, михаил богданов, москва, сирия, в мире

Богданов обсудил с послом Сирии двустороннее сотрудничество

14:56 09.06.2020
91
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил во вторник с послом САР в Москве Риядом Хаддадом вопросы двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах для скорейшего восстановления страны, сообщает российское дипведомство.
"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о перспективах развития ситуации в Сирии и вокруг нее. С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности САР, нацеленность на дальнейшее оказание эффективной поддержки САР в борьбе с международным терроризмом", - говорится в тексте, размещенном на сайте МИД РФ.
"Были обсуждены также актуальные вопросы российско-сирийского сотрудничества в экономической и гуманитарной областях в целях скорейшего постконфликтного восстановления Сирии", - отметили в министерстве.
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