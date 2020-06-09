Китайских учащихся ждут на Международном конкурсе эссе "Билингва-2020"

МОСКВА, 9 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Учащиеся из . Учащиеся из Китая могут принять участие в Международном конкурсе детского и молодежного творчества "Билингва-2020", сообщила Спутнику председатель комиссии по образованию и науке Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, руководитель Центра содействия межнациональному образованию "Этносфера" Елена Омельченко.

Международный конкурс детского и молодежного творчества "Билингва" проводится с 2015 года. За весь период проведения в нем приняло участие более 15 тысяч человек из 38 стран мира.

Омельченко сказала, что представители Китая принимают участие в конкурсе с 2018 года, обычно это китайские студенты, обучающиеся в российских вузах, а также школьники с китайскими корнями, живущие на Дальнем востоке

"Всего было около сотни работ китайских учащихся. Пока среди финалистов у нас было 3-4 ребят китайского происхождения. Мы будем очень рады большему количеству участников из Китая, и приглашаем всех заинтересованных принять участие", - сказала она.

По словам Омельченко, чаще всего китайские участники для написания эссе выбирали темы, где писали о своем знакомстве с Россией и русскими людьми, о символах России, а также о дружбе и соседстве России и Китая. "В 2020 году, большой потенциал для китайских участников имеет тема, посвященная юбилею Великой Победы", - отметила она.