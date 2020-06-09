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В ДНР заявили об активизации обстрелов со стороны силовиков в Донбассе
2020-06-09T14:54
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили об активизации обстрелов со стороны силовиков в Донбассе

14:54 09.06.2020
381
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские силовики активизировали провокационные обстрелы в Донбассе в преддверии встречи контактной группы по урегулированию конфликта в регионе, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по республике более 20 мин.
"В преддверии встречи контактной группы 9-10 июня противник активизировал провокационные обстрелы территории республики. Впервые за две недели отмечено ведение вражеского огня на всех трех направлениях с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения", - сказал Астрахань.
По его информации, цель провокаций - вынудить Народную милицию отвечать на вооруженные провокации с целью демонстрации неспособности республики соблюдать устойчивый режим прекращения огня".
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