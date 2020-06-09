В ДНР заявили об активизации обстрелов со стороны силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские силовики активизировали провокационные обстрелы в Украинские силовики активизировали провокационные обстрелы в Донбассе в преддверии встречи контактной группы по урегулированию конфликта в регионе, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по республике более 20 мин.

"В преддверии встречи контактной группы 9-10 июня противник активизировал провокационные обстрелы территории республики. Впервые за две недели отмечено ведение вражеского огня на всех трех направлениях с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения", - сказал Астрахань.