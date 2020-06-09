https://ria.ru/20200609/1572688912.html
Подгруппы по экономике и безопасности в Донбассе начали переговоры
2020-06-09T14:46
2020-06-09T14:46
ситуация в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, в мире
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости.
Подгруппы по вопросам экономики и безопасности контактной группы по Донбассу
начали переговоры в режиме видеоконференции, сообщили в среду журналистам представители минтруда и соцполитики самопровозглашенной Донецкой народной республики
и представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК
).
Ранее в ДНР сообщили, что к переговорам приступили подгруппы по политическим и гуманитарным вопросам. На среду запланирована встреча контактной группы по Донбассу.
"Рабочая группа по вопросам безопасности приступила к очередному плановому раунду переговорного процесса в формате видеоконференции", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, среди основных вопросов повестки - согласование дополнительных мер контроля за перемирием, а также новых участков разведения сил.
Как сообщили в пресс-службе минтруда и соцполитики ДНР, к переговорам приступила и подгруппа по экономическим вопросам.
"На повестку дня вынесены вопросы обеспечения стабильного водоснабжения республик. Также переговорщики обсудят вопросы препятствий для экономических связей через линию соприкосновения", - говорится в сообщении пресс-службы минтруда и соцполитики.