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Подгруппы по экономике и безопасности в Донбассе начали переговоры
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, в мире

Подгруппы по экономике и безопасности в Донбассе начали переговоры

14:46 09.06.2020
108
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Подгруппы по вопросам экономики и безопасности контактной группы по Донбассу начали переговоры в режиме видеоконференции, сообщили в среду журналистам представители минтруда и соцполитики самопровозглашенной Донецкой народной республики и представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР сообщили, что к переговорам приступили подгруппы по политическим и гуманитарным вопросам. На среду запланирована встреча контактной группы по Донбассу.
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"Рабочая группа по вопросам безопасности приступила к очередному плановому раунду переговорного процесса в формате видеоконференции", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, среди основных вопросов повестки - согласование дополнительных мер контроля за перемирием, а также новых участков разведения сил.
Как сообщили в пресс-службе минтруда и соцполитики ДНР, к переговорам приступила и подгруппа по экономическим вопросам.
"На повестку дня вынесены вопросы обеспечения стабильного водоснабжения республик. Также переговорщики обсудят вопросы препятствий для экономических связей через линию соприкосновения", - говорится в сообщении пресс-службы минтруда и соцполитики.
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