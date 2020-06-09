Подгруппы по экономике и безопасности в Донбассе начали переговоры

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Подгруппы по вопросам экономики и безопасности контактной группы по Подгруппы по вопросам экономики и безопасности контактной группы по Донбассу начали переговоры в режиме видеоконференции, сообщили в среду журналистам представители минтруда и соцполитики самопровозглашенной Донецкой народной республики и представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

Ранее в ДНР сообщили, что к переговорам приступили подгруппы по политическим и гуманитарным вопросам. На среду запланирована встреча контактной группы по Донбассу.

"Рабочая группа по вопросам безопасности приступила к очередному плановому раунду переговорного процесса в формате видеоконференции", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, среди основных вопросов повестки - согласование дополнительных мер контроля за перемирием, а также новых участков разведения сил.

Как сообщили в пресс-службе минтруда и соцполитики ДНР, к переговорам приступила и подгруппа по экономическим вопросам.