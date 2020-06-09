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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200609/1572687938.html
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 988
2020-06-09T14:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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евросоюз
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в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 988

14:34 09.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 9 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки 16 новых заражений COVID-19 выявлено в Швейцарии, с момента вспышки в стране заболело 30 988 человек, заявили во вторник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 9 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 16 новых заражений (7 накануне), скончалось двое. Таким образом, общее число заболевших составило 30 988 человек, всего скончались 1 663 человека.
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Всего с начала эпидемии было проведено 428 973 теста на выявление COVID 19. Вирус был найден в 9% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС.
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С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. С прошлой недели разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открываются бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открывает границы со странами Евросоюза и Великобританией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
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