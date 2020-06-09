В Москве усилят патрулирование водных объектов

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) усиливают патрулирование водных объектов на территории Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) усиливают патрулирование водных объектов на территории Москвы после отмены режима самоизоляции и установления жаркой погоды, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС

"В связи с отменой мэром Москвы режима самоизоляции, пропусков и графиков прогулок, ГИМС увеличивает количество патрулирований по профилактике происшествий на водных объектах", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с установлением жаркой погоды на водоемах столицы ожидается рост отдыхающих, а также и количества маломерных судов.

"Патрулирование будет осуществляться на катерах по маршрутам, наиболее популярным среди горожан, среди которых Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, набережные реки Москвы в центральном бьефе и Химкинское водохранилище", - добавил представитель ведомства.

Кроме того, на автомобилях будут патрулироваться прибрежные территории и закрытые водоемы, куда невозможен доступ на катерах. На особый контроль также возьмут освидетельствование баз для стоянок маломерных судов. В ходе их проведения будут осуществляться проверки документации, техническое оснащение и оборудование баз.