https://ria.ru/20200609/1572686877.html
В Москве усилят патрулирование водных объектов
2020-06-09T14:22
2020-06-09T14:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) усиливают патрулирование водных объектов на территории Москвы
после отмены режима самоизоляции и установления жаркой погоды, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС
.
"В связи с отменой мэром Москвы режима самоизоляции, пропусков и графиков прогулок, ГИМС увеличивает количество патрулирований по профилактике происшествий на водных объектах", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что с установлением жаркой погоды на водоемах столицы ожидается рост отдыхающих, а также и количества маломерных судов.
"Патрулирование будет осуществляться на катерах по маршрутам, наиболее популярным среди горожан, среди которых Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, набережные реки Москвы в центральном бьефе и Химкинское водохранилище", - добавил представитель ведомства.
Кроме того, на автомобилях будут патрулироваться прибрежные территории и закрытые водоемы, куда невозможен доступ на катерах. На особый контроль также возьмут освидетельствование баз для стоянок маломерных судов. В ходе их проведения будут осуществляться проверки документации, техническое оснащение и оборудование баз.
"К спасателям присоединятся более 1100 добровольцев, которые будут осуществлять патрулирование на 144 маршрутах. В особо жаркий период при температуре свыше 25 градусов пожарно-спасательные подразделения в своих районах выезда будут привлекаться для проведения профилактической работы с населением", - резюмировал собеседник агентства.