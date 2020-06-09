В Главном аэропорту Камчатки введут строгий пропускной режим

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн — РИА Новости. Строгий пропускной режим будет введён со среды для прилетающих в международный аэропорт Строгий пропускной режим будет введён со среды для прилетающих в международный аэропорт Петропавловска-Камчатского Елизово ), сообщил во вторник журналистам врио заместителя председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Ранее власти заявляли о планах введения пропускного режима в главному аэропорту Камчатки из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе, а также по причине завоза сезонных работников для нужд рыбодобывающих и горноперерабатывающих предприятий. Кроме того, крупные очаги заражения уже были выявлены на полуострове в обсерваторах вахтовых работников ГОК "Аметистовое" и рыбообработчиков, приехавших на лососевую путину в Усть-Большерецкий район

В течение минувшей недели на Камчатке шла подготовка к стопроцентному переходу на электронные пропуска. Это время было дано жителям других регионов на отправку и рассмотрение соответствующих документов. В этот период приезжие могли предъявить пропуск, а могли и просто пройти анкетирование.

"Мы подходим к той дате, когда у нас сто процентов граждан (не имеющих регистрации на территории Камчатского края — ред.), прилетающих на территорию Камчатского края, должны будут предъявить электронные пропуска", - заявил Василевский.

Он отметил, что оформить пропуска можно через официальный сайт правительства региона и на портале Госуслуги. Документы будут выдаваться только тем, кто приедет на Камчатку по работе в конкретные организации или в гости к близким родственникам. Оформлять пропуска необходимо заранее, поскольку на их рассмотрение потребуется от двух до семи дней в зависимости от цели поездки.

"Тем людям, у которых не будет пропусков, будет предложено следующее: либо пройти обсервацию на базах отдыха, которые по нашему мнению подходят под эти цели. ...За обсервацию заплатить самим, потому что они приняли решение самостоятельно приехать на Камчатку. …Те граждане, которые откажутся от всего, будут оштрафованы, причём штраф может применяться неоднократно. Например, штраф может быть сегодня до 30 тысяч рублей, завтра до 30 тысяч рублей, послезавтра и так далее. Либо человеку будет предложено улететь тем же самолётом обратно, для того, чтобы он поехал в другой регион на заработки, с туристическими целями и так далее", - добавил Василевский.

По его словам, для жителей Камчатского края будет организован отдельный коридор, им цифровые пропуска не нужны, поскольку они смогут пройти режим самоизоляции по месту регистрации.

В настоящее время в Камчатском крае сложилась напряженная ситуация с распространением COVID-19, ежедневно в крае регистрируется до 30-40 новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 9 июня, в региона зарегистрированы 1 214 заболевших. Количество летальных исходов 25. Выздоровели 418 человек.