https://ria.ru/20200609/1572685709.html
В США за сутки выявили 17,2 тысячи случаев заражения коронавирусом
2020-06-09T14:10
2020-06-09T14:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Количество случаев заражения коронавирусом
нового типа в США
увеличилось на 17,2 тысячи за сутки, скончались более 480 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние сутки медики в США зарегистрировали 17 250 новых случаев заражения коронавирусом и 482 летальных исхода.
Накануне сообщалось о 22 тысячах новых зараженных и более 700 скончавшихся.
По информации университета Джонса Хопкинса за все время в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 1 961 185 человек, скончались более 111 тысяч пациентов с коронавирусом.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 138 885 человек. Выздоровели в мире свыше 3,3 миллиона, более 406 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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