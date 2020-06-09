В США за сутки выявили 17,2 тысячи случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось на 17,2 тысячи за сутки, скончались более 480 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние сутки медики в США зарегистрировали 17 250 новых случаев заражения коронавирусом и 482 летальных исхода.

Накануне сообщалось о 22 тысячах новых зараженных и более 700 скончавшихся.

По информации университета Джонса Хопкинса за все время в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 1 961 185 человек, скончались более 111 тысяч пациентов с коронавирусом.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 138 885 человек. Выздоровели в мире свыше 3,3 миллиона, более 406 тысяч человек умерли.