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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200609/1572685709.html
В США за сутки выявили 17,2 тысячи случаев заражения коронавирусом
2020-06-09T14:10
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США за сутки выявили 17,2 тысячи случаев заражения коронавирусом

14:10 09.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось на 17,2 тысячи за сутки, скончались более 480 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние сутки медики в США зарегистрировали 17 250 новых случаев заражения коронавирусом и 482 летальных исхода.
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Скорость распространения нового коронавируса
Накануне сообщалось о 22 тысячах новых зараженных и более 700 скончавшихся.
По информации университета Джонса Хопкинса за все время в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 1 961 185 человек, скончались более 111 тысяч пациентов с коронавирусом.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 138 885 человек. Выздоровели в мире свыше 3,3 миллиона, более 406 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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