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У мэра Хабаровска Сергея Кравчука подтвердили коронавирус
2020-06-09T14:04
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коронавирус в россии
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, хабаровск, хабаровский край

У мэра Хабаровска Сергея Кравчука подтвердили коронавирус

14:04 09.06.2020
114
© Фото : администрация города ХабаровскаМэр Хабаровска Сергей Кравчук
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук
© Фото : администрация города Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 9 июн – РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена лабораторно у мэра Хабаровска Сергея Кравчука, об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.
О необходимости уйти в самоизоляцию Кравчук сообщил 4 июня из-за подозрений на инфекцию у членов его семьи. Позже он вместе с супругой был помещен в инфекционный госпиталь, где ожидал результаты тестов. Временно решать оперативные задачи он поручил вице-мэру Ирине Шапиро.
"Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остается на лечении. Также получил результаты своего теста на COVID-19. К сожалению, результат положительный. Остаюсь под наблюдением врачей. Чувствую себя хорошо", - сообщил Кравчук.
Он отметил, что ситуация по коронавирусу в городе сложная, и призвал хабаровчан соблюдать дистанцию, масочный режим, режим дезинфекции. "Все службы города трудятся в соответствии с принятыми решениями краевого и городского штабов. Работа администрации по профилактике будет продолжена", - сообщил мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ХабаровскХабаровский край
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