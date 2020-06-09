У мэра Хабаровска Сергея Кравчука подтвердили коронавирус

ХАБАРОВСК, 9 июн – РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена лабораторно у мэра Коронавирусная инфекция подтверждена лабораторно у мэра Хабаровска Сергея Кравчука, об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram

О необходимости уйти в самоизоляцию Кравчук сообщил 4 июня из-за подозрений на инфекцию у членов его семьи. Позже он вместе с супругой был помещен в инфекционный госпиталь, где ожидал результаты тестов. Временно решать оперативные задачи он поручил вице-мэру Ирине Шапиро.

"Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остается на лечении. Также получил результаты своего теста на COVID-19. К сожалению, результат положительный. Остаюсь под наблюдением врачей. Чувствую себя хорошо", - сообщил Кравчук.

Он отметил, что ситуация по коронавирусу в городе сложная, и призвал хабаровчан соблюдать дистанцию, масочный режим, режим дезинфекции. "Все службы города трудятся в соответствии с принятыми решениями краевого и городского штабов. Работа администрации по профилактике будет продолжена", - сообщил мэр.