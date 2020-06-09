Врио главы Камчатки предложил перенести парад Победы в регионе

"Двадцать четвертого июня во многих городах России будет проводиться Парад Победы. В то же время у нас на Камчатке ситуация с заболеванием складывается крайне сложная. В связи с этим я считаю проведение массовых торжественных мероприятий нецелесообразным. Я уже обратился к командующему Восточным военным округом Геннадию Валерьевичу Жидко предложением перенести парад Победы на Камчатке либо на 26 июля - День ВМФ, либо на 3 сентября - день окончания Второй мировой войны", - сообщил Солодов в своем Telegram-канале.