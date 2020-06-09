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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200609/1572682998.html
Врио главы Камчатки предложил перенести парад Победы в регионе
2020-06-09T14:42
владимир солодов
камчатский край
петропавловск-камчатский
75 лет великой победы
общество
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владимир солодов, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество

Врио главы Камчатки предложил перенести парад Победы в регионе

13:40 09.06.2020 (обновлено: 14:42 09.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Солодов
Владимир Солодов
© РИА Новости / Илья Питалев
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн — РИА Новости. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов в связи со сложной ситуацией с коронавирусом обратился к командованию Восточного военного округа с предложением перенести на более поздний срок запланированные на 24 июня в Петропавловске-Камчатском праздничные мероприятия Дня Победы.
В Петропавловске-Камчатском 24 июня планируется торжественное прохождение войск с участием около 900 военнослужащих.

"Двадцать четвертого июня во многих городах России будет проводиться Парад Победы. В то же время у нас на Камчатке ситуация с заболеванием складывается крайне сложная. В связи с этим я считаю проведение массовых торжественных мероприятий нецелесообразным. Я уже обратился к командующему Восточным военным округом Геннадию Валерьевичу Жидко предложением перенести парад Победы на Камчатке либо на 26 июля - День ВМФ, либо на 3 сентября - день окончания Второй мировой войны", - сообщил Солодов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в текущей ситуации безопасность и здоровье жителей региона "превыше всего", и выразил уверенность, что его предложение будет поддержано.
В настоящее время в Камчатском крае ежедневно регистрируется до 30-40 новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 9 июня, инфекция подтверждена у 1214 человек. Выздоровели 418 человек, умерли 25.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 10:1475 лет Великой Победы
Премьер Армении Пашинян примет участие в параде Победы в Москве 24 июня
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75 лет Великой ПобедыВладимир СолодовКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийОбщество
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