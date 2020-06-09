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Распространение нового коронавируса
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Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34
2020-06-09T13:38
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Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34

13:38 09.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло за сутки с 30 до 34, выздоровели 1356 человек, из них 131 - за последние сутки, сообщила администрация региона.
В регионе за прошедшие сутки подтверждены 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего во Владимирской области зарегистрированы 3205 случаев COVID-19.
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"Выздоровели в регионе 1356 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 8 июня – 131 человек. За период наблюдения в области отмечено 34 летальных случая", - говорится в сообщении.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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