Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34

ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло за сутки с 30 до 34, выздоровели 1356 человек, из них 131 - за последние сутки, сообщила администрация региона.

В регионе за прошедшие сутки подтверждены 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего во Владимирской области зарегистрированы 3205 случаев COVID-19.

"Выздоровели в регионе 1356 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 8 июня – 131 человек. За период наблюдения в области отмечено 34 летальных случая", - говорится в сообщении.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.