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Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего
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РИА Новости
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353
60
анонсы

Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего

13:35 09.06.2020 (обновлено: 14:14 09.06.2020)
13
10 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, президента Российского союза ректоров, академика Виктора САДОВНИЧЕГО, посвященную приемной кампании-2020 и подготовке проекта Программы развития Московского университета до 2030 года.
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