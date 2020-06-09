Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего

10 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, президента Российского союза ректоров, академика Виктора САДОВНИЧЕГО, посвященную приемной кампании-2020 и подготовке проекта Программы развития Московского университета до 2030 года.
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