Новикомбанк помог создать комплекс по переработке отходов в Кашире

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Кредитную линию с общим лимитом 2,7 миллиарда рублей открыл Кредитную линию с общим лимитом 2,7 миллиарда рублей открыл Новикомбанк , опорный банк Госкорпорации Ростех, предприятию, входящему в группу компаний "РТ-Инвест" - средства пошли на строительства современного комплекса "Дон" по переработке отходов в Кашире, сообщает пресс-служба банка.

Мощность сортировочного цеха комплекса составляет до 300 тысяч тонн отходов в год, более 50% которых будут направлены на переработку и вторичное использование. В перспективе в составе комплекса появятся мощности по переработке полимерной продукции в гранулы, из которых можно производить пластмассовые изделия. Обслуживать предприятие будут 450 сотрудников.

Комплекс оснащен отечественной линией сортировки, позволяющей отбирать из общего потока отходов более 20 видов фракций, которые будут направлены на переработку. Оставшиеся после сортировки отходы временно будут складироваться на специальных картах размещения с геомембраной, которая исключает попадание вредных веществ в почву и грунтовые воды.

Объект построен в рамках национального проекта "Экология" и программы по внедрению комплексной системы обращения с отходами. Применяемые на предприятии технологии полностью исключают загрязнения почвы, воздуха и воды.

"Новикомбанк считает крайне важным поддерживать проекты, направленные на внедрение современных технологий, способствующих улучшению качества жизни граждан нашей страны. Решение экологических проблем – сегодня среди ключевых приоритетов всех развитых стран, и мы не можем оставаться в стороне от этих вопросов. Поэтому мы рады, что благодаря финансированию Новикомбанка реализуется такой масштабный и важный для России проект, как нацпроект "Экология", - отметила председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.