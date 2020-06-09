Программу "Союзмульткарантина" посмотрели более 400 тысяч зрителей

Мальчику рисуют на лице Волка на фестивале киностудии "Союзмультфильм" в Москве

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мультфильмы в рамках онлайн-марафона авторского короткометражного кино "Союзмульткарантин" посмотрели свыше 400 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба киностудии.

Киностудия запустила фестиваль "Союзмульткарантин" в конце марта, представив зрителям более 60 картин, многие из которых являются победителями российских и международных фестивалей.

"Киностудия "Союзмультфильм" завершает онлайн-фестиваль авторского анимационного кино "Союзмульткарантин" на своем официальном канале Vimeo. С 24 марта по 9 июня было показано 74 картины. Короткометражные фильмы, созданные на киностудии "Союзмультфильм" в последние годы, многие из которых были удостоены престижных наград на фестивалях анимации по всему миру, публиковались ежедневно. За время проведения фестиваля их увидели более 400 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Абсолютным лидером по количеству просмотров стал фильм Галины Голубевой "А как наши космонавты", также популярностью пользовались участники многочисленных международных фестивалей анимации "Бельчонок и санки", "Очень одинокий петух", "Козлы", "Кокоша".