В России стартовал недельный донорский марафон

"Неделя донорства, которая стартовала вчера, приурочена к важному празднику – Всемирному дню донора крови. Это мероприятие не просто имеет социальное значение, чтобы отметить контингент доноров, но имеет под собой, наверное, практически многие аспекты, поскольку мы не только привлекаем внимание к важности вопроса донорства, мы привлекаем внимание к работе самих учреждений, призываем прийти в эти учреждения, мы привлекаем внимание к вопросам обеспеченности клиник компонентами крови", - рассказала Эйхлер на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".