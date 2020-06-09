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В России стартовал недельный донорский марафон
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РИА Новости

В России стартовал недельный донорский марафон

12:54 09.06.2020 (обновлено: 13:00 09.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПакеты с донорской кровью
Пакеты с донорской кровью
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пакеты с донорской кровью. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Недельный донорский марафон стартовал по всей России в преддверии Всемирного дня донора 14 июня, сообщила начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер.
"Неделя донорства, которая стартовала вчера, приурочена к важному празднику – Всемирному дню донора крови. Это мероприятие не просто имеет социальное значение, чтобы отметить контингент доноров, но имеет под собой, наверное, практически многие аспекты, поскольку мы не только привлекаем внимание к важности вопроса донорства, мы привлекаем внимание к работе самих учреждений, призываем прийти в эти учреждения, мы привлекаем внимание к вопросам обеспеченности клиник компонентами крови", - рассказала Эйхлер на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По ее словам, неделя донорства стартовала по всей стране, что очень важно отметить, потому что в каждом регионе есть своя служба крови, свое учреждение, которое активно работает и привлекает тот контингент, с которым в субъекте сложились очень хорошие отношения.
"Так, до 14 июня мы планируем провести огромное количество акций, которые привлекут доноров, привлекут внимание к вопросам донорства, привлекут новых доноров, поскольку новые доноры - это доноры, которые обновляют нашу систему, обновляют нашу кровь. Мы всегда заинтересованы в новых кадровых безвозмездных донорах крови", - добавила она.
Забор крови у донора
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Общество
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