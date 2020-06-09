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2020-06-09T14:01
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Патрушев назвал причины обрушения моста под Мурманском
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РИА Новости

Патрушев назвал причины обрушения моста под Мурманском

12:53 09.06.2020 (обновлено: 14:01 09.06.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской областиОбрушение железнодорожного моста в Мурманской области
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской области
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Причинами обрушения моста под Мурманском стали недостаточный контроль за его состоянием и несвоевременное проведение ремонтных работ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Обрушение моста под Мурманском. Недостаточный контроль за его состоянием и несвоевременное проведение ремонтных работ привели к прекращению железнодорожного сообщения, поставили под угрозу функционирование Мурманского морского торгового порта", - сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ.
На прошлой неделе после паводка обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России. СК возбудил дело о нарушении требований безопасности. Движение поездов до Мурманска после обрушения моста могут восстановить к 23 июня, сообщали РЖД.
"И, конечно, следует усилить надзор за техническим состоянием ГТС, принимать меры по их своевременной модернизации", - добавил Патрушев.
На прошлой неделе после паводка обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России. СК возбудил дело о нарушении требований безопасности. Движение поездов до Мурманска после обрушения моста могут восстановить к 23 июня, сообщали РЖД.
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
3 июня, 14:23Мурманская область
Схему поставки товаров в Мурманск изменили из-за ЧП на мосту
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Следственный комитет России (СК РФ)РЖДМурманскКолаНиколай ПатрушевПроисшествия
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