Патрушев назвал причины обрушения моста под Мурманском

"Обрушение моста под Мурманском. Недостаточный контроль за его состоянием и несвоевременное проведение ремонтных работ привели к прекращению железнодорожного сообщения, поставили под угрозу функционирование Мурманского морского торгового порта", - сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ.

"И, конечно, следует усилить надзор за техническим состоянием ГТС, принимать меры по их своевременной модернизации", - добавил Патрушев.

На прошлой неделе после паводка обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России. СК возбудил дело о нарушении требований безопасности. Движение поездов до Мурманска после обрушения моста могут восстановить к 23 июня, сообщали РЖД.