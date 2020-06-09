Онлайн-конференция по Ливии вряд ли будет эффективной, считает Богданов

Как отметил дипломат, самое плохое - это то, что заморожены переговоры между самими ливийцами на всех треках.

"Египет является одним из наших основных партнеров и союзников в контексте содействия ливийскому урегулированию. Тесно координировали подходы по этой проблематике с нашими египетскими партнерами на этапе подготовки и проведения Берлинской конференции. Поддерживаем регулярные контакты по ливийской тематике на самом высоком уровне", - добавил он.