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2020-06-09T12:52
https://ria.ru/20200609/1572678126.html
Онлайн-конференция по Ливии вряд ли будет эффективной, считает Богданов
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РИА Новости

Онлайн-конференция по Ливии вряд ли будет эффективной, считает Богданов

12:51 09.06.2020 (обновлено: 12:52 09.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Конференция в онлайн-формате по Ливии вряд ли будет эффективной, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"К сожалению, из-за пандемии коронавируса на неопределенное время приостановлен процесс реализации решений Берлинской конференции. Предпринимаемые попытки проведения многосторонних телеконференций вряд ли способны существенно помочь делу", - заявил он в интервью египетской газете "Аль-Ахрам, опубликованном на сайте российского дипведомства.
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Как отметил дипломат, самое плохое - это то, что заморожены переговоры между самими ливийцами на всех треках.
"В этой связи считаю, что необходимо как можно скорее определяться с новым спецпредставителем генсекретаря ООН по Ливии вместо ушедшего в отставку ливанца Гасана Саляме", - подчеркнул он.
"Египет является одним из наших основных партнеров и союзников в контексте содействия ливийскому урегулированию. Тесно координировали подходы по этой проблематике с нашими египетскими партнерами на этапе подготовки и проведения Берлинской конференции. Поддерживаем регулярные контакты по ливийской тематике на самом высоком уровне", - добавил он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Халифа ХафтарМихаил БогдановЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияООНСШАВ мире
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