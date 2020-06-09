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2020-06-09T12:51
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Лукашенко напомнил об ответственности за угрозы членам избиркомов
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РИА Новости

Лукашенко напомнил об ответственности за угрозы членам избиркомов

12:50 09.06.2020 (обновлено: 12:51 09.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы должны привлекать к уголовной ответственности тех, кто угрожает членам избирательных комиссий и их семьям.
Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить, не подпадают ли действия блогера Сергея Тихановского, чья жена претендует на пост президента, под уголовную статью о воспрепятствовании путем угроз проведению выборов и работе ЦИК. По словам Ермошиной, на пикетах сторонников Тихановского она "как физическое лицо и гражданин видит угрозу (в свой адрес - ред.) в связи с выполнением профессиональных обязанностей". Ермошина также призвала членов избиркомов разных уровней, которые получают в свой адрес угрозы, сообщать об этом в вышестоящие комиссии, чтобы те довели эту информацию до правоохранительных органов и стран-партнеров Белоруссии.
"Я попрошу правоохранительные органы – особенно генерального прокурора, председателя Следственного комитета и министра внутренних дел - обратить на это самое серьезное внимание. Если идут угрозы – это уголовное нарушение и преследуется по уголовному праву", - сказал Лукашенко во вторник во время совещания по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Его слова приводит издание "СБ.Беларусь сегодня".
Президент обратил внимание, что "угрозы сегодня сыплются со всех сторон в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы". "Потому что участковых комиссий по президентским выборам еще нет. Но уже в адрес тех, кто проводил парламентские выборы, в адрес их семей - со всех стороны угрозы. Это что такое?" - возмутился он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Глава государства также назвал абсолютно недопустимыми агрессивные действия по отношению к представителям органов правопорядка и напомнил, что подобные случаи также подлежат привлечению к ответственности.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
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ЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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