Лукашенко напомнил об ответственности за угрозы членам избиркомов

Президент обратил внимание, что "угрозы сегодня сыплются со всех сторон в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы". "Потому что участковых комиссий по президентским выборам еще нет. Но уже в адрес тех, кто проводил парламентские выборы, в адрес их семей - со всех стороны угрозы. Это что такое?" - возмутился он.