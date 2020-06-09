В Греции усилят контроль за мерами профилактики коронавируса

"В ходе встречи были изучены эпидемиологические данные, была подчеркнута необходимость строгого выполнения мер, которые установлены с учетом постепенного возвращения к новой повседневности. По этой причине будет усиление контроля, и будут приняты дополнительные меры на местном уровне, если это будет сочтено необходимым", – сообщила пресс-служба.