В Греции усилят контроль за мерами профилактики коронавируса

АФИНЫ, 9 июн – РИА Новости. В Греции в связи с ростом инфицирования коронавирусом будет усилен контроль за соблюдением профилактики, на местном уровне будут приняты дополнительные меры, если потребуется, сообщила пресс-служба премьер-министра Греции.
Во вторник в резиденции премьера состоялось совещание под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, посвященное изучению данных о заболевании коронавирусом.
"В ходе встречи были изучены эпидемиологические данные, была подчеркнута необходимость строгого выполнения мер, которые установлены с учетом постепенного возвращения к новой повседневности. По этой причине будет усиление контроля, и будут приняты дополнительные меры на местном уровне, если это будет сочтено необходимым", – сообщила пресс-служба.
Обсуждалась также организация системы здравоохранения в летний период.
В совещании участвовали руководители здравоохранения, гражданской защиты.
В Греции в последние дни стало расти число инфицированных COVID-19 - за четыре дня выявлены 97 новых случаев инфицирования. До этого в Греции количество заболевших постоянно снижалось. С 4 мая правительство стало поэтапно отменять ограничения, введенные из-за коронавируса. На данный момент отменено большинство ограничений. Власти Греции постоянно призывают население избегать скопления людей, соблюдать дистанцию и меры гигиены.
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