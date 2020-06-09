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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T12:48
https://ria.ru/20200609/1572677925.html
В Греции усилят контроль за мерами профилактики коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

В Греции усилят контроль за мерами профилактики коронавируса

12:48 09.06.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 9 июн – РИА Новости. В Греции в связи с ростом инфицирования коронавирусом будет усилен контроль за соблюдением профилактики, на местном уровне будут приняты дополнительные меры, если потребуется, сообщила пресс-служба премьер-министра Греции.
Во вторник в резиденции премьера состоялось совещание под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, посвященное изучению данных о заболевании коронавирусом.
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Скорость распространения нового коронавируса
"В ходе встречи были изучены эпидемиологические данные, была подчеркнута необходимость строгого выполнения мер, которые установлены с учетом постепенного возвращения к новой повседневности. По этой причине будет усиление контроля, и будут приняты дополнительные меры на местном уровне, если это будет сочтено необходимым", – сообщила пресс-служба.
Обсуждалась также организация системы здравоохранения в летний период.
В совещании участвовали руководители здравоохранения, гражданской защиты.
В Греции в последние дни стало расти число инфицированных COVID-19 - за четыре дня выявлены 97 новых случаев инфицирования. До этого в Греции количество заболевших постоянно снижалось. С 4 мая правительство стало поэтапно отменять ограничения, введенные из-за коронавируса. На данный момент отменено большинство ограничений. Власти Греции постоянно призывают население избегать скопления людей, соблюдать дистанцию и меры гигиены.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кириакос МицотакисКоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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