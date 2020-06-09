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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T12:31
https://ria.ru/20200609/1572676737.html
На Ямале умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466388_0:301:3106:2048_1036x0_80_0_0_76967cba668937dd3f01ce0d89f5f3e8.jpg
РИА Новости

На Ямале умерли два пациента с коронавирусом

12:31 09.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн - РИА Новости. Двое мужчин старше 55 лет с подтвержденным COVID-19 скончались в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.
Новом Уренгое скончался мужчина 57 лет. Он заболел в начале мая, за медицинской помощью обратился на 12-е сутки и был госпитализирован с острой внебольничной двусторонней пневмонией. Болезнь протекала тяжело на фоне хронического заболевания дыхательных путей и сердечной недостаточности. Усилия врачей не позволили спасти жизнь мужчине", - приводит окружной оперативный штаб слова Бучковой.
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Она отметила, что второй пациент с коронавирусом, который умер за сутки, также заболел более месяца назад и был госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Ноябрьске после долгого пребывания в стационаре и лечения скончался мужчина 60 лет... Больше месяца он провел на поддержке аппарата ИВЛ. К сожалению, его организм не справился с заболеванием", - добавила Бучкова.
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Таким образом, число летальных случаев, связанных с коронавирусом в ЯНАО, увеличилось до 13. В целом по региону инфекция подтвердилась у 2833 человек, половина из которых уже выздоровела. Согласно данным оперштаба, новые случаи на Ямале все чаще фиксируются не среди вахтовиков на месторождениях и производственных объектах, как это было в апреле и мае, а на территории населенных пунктов. Режим обязательной самоизоляции в округе действует до 14 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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