На Ямале умерли два пациента с коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн - РИА Новости. Двое мужчин старше 55 лет с подтвержденным COVID-19 скончались в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.
"В Новом Уренгое скончался мужчина 57 лет. Он заболел в начале мая, за медицинской помощью обратился на 12-е сутки и был госпитализирован с острой внебольничной двусторонней пневмонией. Болезнь протекала тяжело на фоне хронического заболевания дыхательных путей и сердечной недостаточности. Усилия врачей не позволили спасти жизнь мужчине", - приводит окружной оперативный штаб слова Бучковой.
Она отметила, что второй пациент с коронавирусом, который умер за сутки, также заболел более месяца назад и был госпитализирован с двусторонней пневмонией.
"В Ноябрьске после долгого пребывания в стационаре и лечения скончался мужчина 60 лет... Больше месяца он провел на поддержке аппарата ИВЛ. К сожалению, его организм не справился с заболеванием", - добавила Бучкова.
Таким образом, число летальных случаев, связанных с коронавирусом в ЯНАО, увеличилось до 13. В целом по региону инфекция подтвердилась у 2833 человек, половина из которых уже выздоровела. Согласно данным оперштаба, новые случаи на Ямале все чаще фиксируются не среди вахтовиков на месторождениях и производственных объектах, как это было в апреле и мае, а на территории населенных пунктов. Режим обязательной самоизоляции в округе действует до 14 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.