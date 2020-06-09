В Удмуртии отменят карантин для въезжающих в регион

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Удмуртия с 15 июня отменяет двухнедельный карантин для въезжающих в республику, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, в ближайшие дни будет "запущена" вся экономика, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"С 15 числа мы будем снимать ограничения по 14-дневному карантину по приезжим, кроме тех, кто работает организованными группами вахтовым методом на точках, острых по ситуации по коронавирусу. И, скорее всего, тоже будем внутренние посты снимать", - сказал Бречалов в прямом эфире в Instagram Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
По его словам, в ближайшие дни регион вернется "к нормальной жизни" в полном объеме. При этом, подчеркнул Бречалов, нужно обратить особое внимание на группы риска среди населения - для них нужно сохранить щадящий режим, ряд ограничений.
"У нас есть план, конечно же, мы будем ориентироваться на требования и Роспотребнадзора, и центрального штаба, но я убежден, что в ближайшие дни мы фактически запустим всю экономику. Останутся, наверное, какие-то виды, все очень точечно вручную будем донастраивать, что связано с дополнительным образованием, и вообще все, что связано с детьми, все остальное, я считаю, пора открывать", - сказал Бречалов.
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