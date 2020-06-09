Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T12:23
https://ria.ru/20200609/1572676065.html
В Удмуртии отменят карантин для въезжающих в регион
https://cdn21.img.ria.ru/images/154933/46/1549334641_0:0:3158:1776_1036x0_80_0_0_2beb3be7f74def9534202d9b15e87d1d.jpg
РИА Новости

В Удмуртии отменят карантин для въезжающих в регион

12:22 09.06.2020 (обновлено: 12:23 09.06.2020)
389
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Удмуртия с 15 июня отменяет двухнедельный карантин для въезжающих в республику, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, в ближайшие дни будет "запущена" вся экономика, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"С 15 числа мы будем снимать ограничения по 14-дневному карантину по приезжим, кроме тех, кто работает организованными группами вахтовым методом на точках, острых по ситуации по коронавирусу. И, скорее всего, тоже будем внутренние посты снимать", - сказал Бречалов в прямом эфире в Instagram Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
По его словам, в ближайшие дни регион вернется "к нормальной жизни" в полном объеме. При этом, подчеркнул Бречалов, нужно обратить особое внимание на группы риска среди населения - для них нужно сохранить щадящий режим, ряд ограничений.
"У нас есть план, конечно же, мы будем ориентироваться на требования и Роспотребнадзора, и центрального штаба, но я убежден, что в ближайшие дни мы фактически запустим всю экономику. Останутся, наверное, какие-то виды, все очень точечно вручную будем донастраивать, что связано с дополнительным образованием, и вообще все, что связано с детьми, все остальное, я считаю, пора открывать", - сказал Бречалов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БречаловЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Врач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В информсистеме по COVID-19 учтут медиков, которым положены выплаты
Врач работает за компьютером
Клиника имени Остроумова опробует технологии телемедицины
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею ограничить вознаграждение топам госкомпаний
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
В Крыму проект Киева по административной реформе назвали фантазией
Парк на Стрелке в историческом центре Ярославля
Ярославские власти придумали для туристов места для необычных выходных
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП
Мужчина голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке
В ЦИК рассказали о выборах, запланированных на единый день голосования
История предпринимателей: автошкола перешла на онлайн-обучение во время пандемии
Автошкола в Ижевске освоила новый формат работы при коронавирусе
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Защита Соколова планирует обнародовать видео ссоры накануне убийства
Антон Котяков
Котяков рассказал о сложностях при оформлении выплат на детей в регионах
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
Горничная застилает кровать в номере отеля Арт Москва Войковская в Москве
Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе гостиниц
Президент РФ Владимир Путин
Путин во вторник пообщается с главой Сбербанка и ростовским губернатором
Пляж в Турции
В Турции рассказали, когда ждут первых туристов из России
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
Военнослужащим Росгвардии могут дать право на продовольственный паек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:00МЧС предупредило о шторме в Приамурье
14:00Студенты-медики могут быть средним медперсоналом в детских лагерях
13:59В РПЦ надеются, что верующие будут соблюдать санитарные правила
13:59Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
13:57Вершинин и посол США обсудили двустороннее взаимодействие
13:57Полиция оцепила дом Ефремова в Казарменном переулке
13:56Патрушев рассказал о диверсификации ОПК
13:55Партия пенсионеров оценила позицию КПРФ по поправкам в Конституцию
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
13:46Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
13:44В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
Лента новостейМолния