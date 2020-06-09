В Удмуртии отменят карантин для въезжающих в регион

"С 15 числа мы будем снимать ограничения по 14-дневному карантину по приезжим, кроме тех, кто работает организованными группами вахтовым методом на точках, острых по ситуации по коронавирусу. И, скорее всего, тоже будем внутренние посты снимать", - сказал Бречалов в прямом эфире в Instagram Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).