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2020-06-09T12:11
https://ria.ru/20200609/1572675310.html
На водоемах в Норильске установили 24 линии бонов для сбора топлива
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РИА Новости

На водоемах в Норильске установили 24 линии бонов для сбора топлива

12:11 09.06.2020
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© Фото : МЧС РоссииНа месте ЧС в Норильске
На месте ЧС в Норильске
© Фото : МЧС России
На месте ЧС в Норильске. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Еще шесть дополнительных боновых заграждения установлены на водоемах в Норильске для сбора разлившихся нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3, всего уже функционируют 24 линии бонов общей длиной более 2,4 километра, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
Накануне сообщалось об установке 18 боновых заграждений общей протяженностью 2330 метров.
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"По состоянию на 06.00 мск, установлены 24 линии боновых заграждений протяженностью 2430 метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что 22 линии установлены на реке Амбарная, еще две дополнительных на реке Пясина.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
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