На водоемах в Норильске установили 24 линии бонов для сбора топлива

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Еще шесть дополнительных боновых заграждения установлены на водоемах в Норильске для сбора разлившихся нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3, всего уже функционируют 24 линии бонов общей длиной более 2,4 километра, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
Накануне сообщалось об установке 18 боновых заграждений общей протяженностью 2330 метров.
"По состоянию на 06.00 мск, установлены 24 линии боновых заграждений протяженностью 2430 метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что 22 линии установлены на реке Амбарная, еще две дополнительных на реке Пясина.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.