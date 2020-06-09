В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 33 тысячи

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Индонезии превысило 33 тысячи, более тысячи человек заболели за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время в Индонезии выявили 33 076 случаев заражения, за последние сутки - 1043. Скончались с начала эпидемии 1923 человека.
Отмечается, что в стране после заражения COVID-19 выздоровели 11 414 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.