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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T12:07
https://ria.ru/20200609/1572675026.html
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 33 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:193:2991:1875_1036x0_80_0_0_1098d02b34238268d858bb78eccbde57.jpg
РИА Новости

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 33 тысячи

12:07 09.06.2020
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Индонезии превысило 33 тысячи, более тысячи человек заболели за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время в Индонезии выявили 33 076 случаев заражения, за последние сутки - 1043. Скончались с начала эпидемии 1923 человека.
Отмечается, что в стране после заражения COVID-19 выздоровели 11 414 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗИндонезияВ мире
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