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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T12:02
https://ria.ru/20200609/1572674784.html
В Красноярском крае число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 50
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 50

12:02 09.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Еще одна женщина с подтвержденным коронавирусом скончалась в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 50, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За сутки умерла женщина, старше 80 лет, из Красноярска. Всего умерших 50. На аппаратах ИВЛ 43 человек. Выздоровело 1811", - сказали в минздраве.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 14.00 (10.00 мск) 9 июня в Красноярском крае зарегистрирован 5301 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки - 165.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 184,4. Темп прироста за сутки – 3,2%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайОбщество
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