В Красноярском крае число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 50

КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Еще одна женщина с подтвержденным коронавирусом скончалась в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 50, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За сутки умерла женщина, старше 80 лет, из Красноярска. Всего умерших 50. На аппаратах ИВЛ 43 человек. Выздоровело 1811", - сказали в минздраве.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 14.00 (10.00 мск) 9 июня в Красноярском крае зарегистрирован 5301 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки - 165.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 184,4. Темп прироста за сутки – 3,2%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.