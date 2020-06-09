В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 21 тысячу

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 21 тысячу, свыше 380 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, общее число заражений в Афганистане достигло 21 459, скончались 384 пациента с коронавирусом.
Отмечается, что выздоровел 2 651 человек.
Как сообщает министерство здравоохранения, за последние сутки медики в Афганистане выявили 542 новых случая заражения и зарегистрировали 15 летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.