В СЗФО оценили ситуацию с распространением коронавируса

Гуцан накануне провел оперативное совещание с участием главных федеральных инспекторов по вопросам социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионах Северо-Запада России.

Так победим: как остановить коронавирус

Так победим: как остановить коронавирус

Поскольку в российских регионах сейчас поэтапно отменяются ограничения по коронавирусу, необходимо усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических требований предприятиями торговли, бытового обслуживания и других отраслей, отмечает полпредство.