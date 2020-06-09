В СЗФО оценили ситуацию с распространением коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Почти 17 тысяч человек из 27 тысяч заразившихся коронавирусом в Северо-Западном федеральном округе уже выздоровели, сообщает аппарат полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана.
Гуцан накануне провел оперативное совещание с участием главных федеральных инспекторов по вопросам социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионах Северо-Запада России.
"Как отмечалось на совещании, санитарно-эпидемиологическая обстановка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Северо-Западном федеральном округе в целом имеет тенденцию к стабилизации. Всего, по данным Роспотребнадзора, по состоянию на 8 июня в федеральном округе выявлены 26,9 тысячи заболевших, 16,8 тысячи из них выздоровели", - говорится в сообщении.
Поскольку в российских регионах сейчас поэтапно отменяются ограничения по коронавирусу, необходимо усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических требований предприятиями торговли, бытового обслуживания и других отраслей, отмечает полпредство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.