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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:41
https://ria.ru/20200609/1572673145.html
В СЗФО оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1036x0_80_0_0_39357a16c575bdef5aa55d7635d8aa44.jpg
РИА Новости

В СЗФО оценили ситуацию с распространением коронавируса

11:41 09.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Почти 17 тысяч человек из 27 тысяч заразившихся коронавирусом в Северо-Западном федеральном округе уже выздоровели, сообщает аппарат полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана.
Гуцан накануне провел оперативное совещание с участием главных федеральных инспекторов по вопросам социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионах Северо-Запада России.
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"Как отмечалось на совещании, санитарно-эпидемиологическая обстановка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Северо-Западном федеральном округе в целом имеет тенденцию к стабилизации. Всего, по данным Роспотребнадзора, по состоянию на 8 июня в федеральном округе выявлены 26,9 тысячи заболевших, 16,8 тысячи из них выздоровели", - говорится в сообщении.
Поскольку в российских регионах сейчас поэтапно отменяются ограничения по коронавирусу, необходимо усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических требований предприятиями торговли, бытового обслуживания и других отраслей, отмечает полпредство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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