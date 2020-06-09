Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T11:28
https://ria.ru/20200609/1572671989.html
ПФР начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571662609_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8827399168b53914e194be42705f9118.jpg
РИА Новости

ПФР начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей

11:28 09.06.2020
793
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПосетители у входа в отделение пенсионного фонда
Посетители у входа в отделение пенсионного фонда
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Посетители у входа в отделение пенсионного фонда. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд России начал выплачивать средства в размере 12 130 рублей в месяц опекунам инвалидов, пожилых людей и детей-сирот, сообщила пресс-служба ПФР.
"Пенсионный фонд России приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Согласно постановлению правительства таким временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход", - говорится в сообщении.
Уточняется, что право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также на временное проживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
В ПФР отметили, что выплата также положена волонтерам и другим гражданам, которые взяли на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых и детей из организаций соцобслуживания.
Официальный интернет-портал государственных услуг
10:54
Выплаты за временную опеку можно оформить на портале госуслуг
"К настоящему времени Пенсионный фонд уже одобрил выплаты 280 опекунам. По предварительным данным, всего средства смогут получить почти 4 тысячи россиян", - уточнили в ПФР.
Для получения средств необходимо до 1 октября подать заявление через портал госуслуг, клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. Дополнительных документов не требуется – право на выплату проверяется по реестрам, сформированным органами власти субъектов РФ.
210002
Обсудить 0
РоссияПенсионный фонд РФОбщество
Рекомендуем
Семья
В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для матерей-героинь
Официальный интернет-портал государственных услуг
Выплаты за временную опеку можно оформить на портале госуслуг
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Работа службы скорой помощи
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
Юлия Норкина
Садальский прокомментировал смерть журналистки Юлии Норкиной
Здание Министерства здравоохранения РФ
В Минздраве отметили рост числа доноров в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет публичное мероприятие в День России
Мужчина с детской коляской идет по набережной
Пособия на детей до 1,5 лет получат 310 тысяч семей
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Богданов рассказал о военной технике, давно работающей в Ливии
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Эсеры внесут в ГД проект об адресной продовольственной помощи нуждающимся
Антон Котяков
Котяков рассказал о сложностях при оформлении выплат на детей в регионах
Эфир на радио
Радио "Серебряный дождь" собирает деньги на продолжение вещания
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова после ДТП с его участием сообщила, что разочарована в отце
Коронавирус COVID-19
В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
История предпринимателей: автошкола перешла на онлайн-обучение во время пандемии
Автошкола в Ижевске освоила новый формат работы при коронавирусе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Партия пенсионеров оценила позицию КПРФ по поправкам в Конституцию
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
13:46Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
13:44В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
13:43У историка Соколова появился еще один адвокат
13:42В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
13:40На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
13:40Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
13:40Врио главы Камчатки попросил командующего ВВО перенести парад в регионе
13:38Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34
13:37Греция и Италия подписали соглашение о разграничении морских зон
Лента новостейМолния