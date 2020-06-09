ПФР начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд России начал выплачивать средства в размере 12 130 рублей в месяц опекунам инвалидов, пожилых людей и детей-сирот, сообщила пресс-служба Пенсионный фонд России начал выплачивать средства в размере 12 130 рублей в месяц опекунам инвалидов, пожилых людей и детей-сирот, сообщила пресс-служба ПФР

"Пенсионный фонд России приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Согласно постановлению правительства таким временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход", - говорится в сообщении.

Уточняется, что право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также на временное проживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

В ПФР отметили, что выплата также положена волонтерам и другим гражданам, которые взяли на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых и детей из организаций соцобслуживания.

"К настоящему времени Пенсионный фонд уже одобрил выплаты 280 опекунам. По предварительным данным, всего средства смогут получить почти 4 тысячи россиян", - уточнили в ПФР.